Bloomberg узнал о попытках властей Китая «вернуть» Джека Ма на родину

Джек Ма уехал из страны после критики решения китайских властей отменить IPO Ant Group, пишет Bloomberg. По данным агентсва, власти Китая пытаются вернуть его на родину для создания «благоприятного имиджа» для частного бизнеса

Фото: Wang Ping / Zuma / ТАСС

Власти Китая пытались вернуть на родину основателя компании Alibaba и финтеха Ant Group Джека Ма, который уехал из страны после критики решения китайских властей отменить IPO Ant Group, сообщает Bloobmerg со ссылкой на осведомленный источники.

По их словам, власти пытались убедить Ма вернуться и помочь продемонстрировать государственную поддержку бизнес-сообществу. Однако, как уточнили собеседники агентства, Ма предпочитает остаться за границей, уделяя больше внимания исследованиям сельскохозяйственных технологий.

Как стало известно Bloomberg, бизнесмен также сообщил руководителям Ant Group и Alibaba, что им не стоит ожидать его возвращения в Китай, но «он привержен их успеху даже на расстоянии». Агентство отмечает, что позиция Ма «подрывает стремление Китая к развитию частного бизнеса».

«По мере того, как глава Китая Си Цзиньпин консолидирует власть и переориентирует свое внимание на экономику, новая команда руководства страны хочет создать имидж, благоприятный для бизнеса», — говорится в статье.

Джек Ма исчез из публичного поля после того, как раскритиковал решение китайских властей отменить IPO Ant Group. Компания собиралась провести в 2020 году самое большое IPO в истории, разместив акции на $34 млрд при оценке выше $313 млрд на Шанхайской и Гонконгской биржах. Однако размещение пришлось отменить за несколько дней до начала, поскольку против высказались власти Китая. Это стало большой неожиданностью для инвесторов — объем заявок достигал $3 трлн.

В апреле 2021 года антимонопольные регуляторы Китая наложили на компанию Alibaba рекордный в истории Китая штраф в размере $2,78 млрд. Расследование китайского ведомства установило, что Alibaba проводила политику «принудительной эксклюзивности», в рамках которой компания требовала от продавцов, которые пользовались торговыми площадками Alibaba, не работать с конкурентами.

В ноябре 2022 года FT сообщила, что Ма уже полгода назад покинул КНР и живет в Японии. Газета сообщила, что миллиардер уехал из страны на фоне «продолжающегося применения Пекином суровых мер в отношении технологического сектора страны и ее самых влиятельных бизнесменов». Источники FT рассказали, что Джек Ма живет в центре Токио, вместе с семьей он посещал горячие источники и горнолыжные курорты Японии, а также ездил в США и Израиль.

В начале января стало известно, что бизнесмен утратит контроль над крупнейшим финтехом Китая Ant Group — соответствующее решение принял совет директоров компании. После корректировки доля Ma при голосованиях составит около 6,2%.