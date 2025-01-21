У Савеловского рынка на севере Москвы сменился собственник

Савеловский рынок, на месте которого власти одобрили строительство 187,3 тыс. кв. м недвижимости, сменил владельца. Им стал партнер экс-сенатора и бывшего совладельца «Промсвязьбанка» Виктора Пичугова

Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Бизнесмен Назим Мовсунов стал владельцем компании «Бизнес-инвестиции», на балансе которой находится торговый комплекс «Савеловский» на севере столицы и земельные участки под ним. Сделка была закрыта 13 января, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

До этого момента собственником актива была зарегистрированная на Кипре компания Toloro Limited. Получить комментарий представителя этой структуры, а также торгового комплекса «Савеловский» РБК не удалось.

Что такое торговый комплекс «Савеловский» Торговый комплекс «Савеловский» расположен на улице Сущевский вал рядом с Савеловский вокзалом. Его общая площадь составляет около 57,7 тыс. кв. м, а участок под ним занимает около 6 га. Из информации на сайте «Савеловского» следует, что сейчас в его павильонах продается одежда, обувь, товары для детей, спорта, а также электроника. К примеру, здесь открыты точки Lamoda Sport Outlet, Ralf Ringer, Сolin’s, Familia, DNS и другие. В таком формате комплекс функционирует с 2012 года. Ранее на его месте находился Савеловский рынок, который открылся еще в 1998 году. В то время он считался третьей по величине торговой площадкой по продаже электроники в столице после «Горбушкиного двора» и Митинского радиорынка (его площадь составляла около 80 тыс. кв. м). Несмотря на то, что большую часть помещений занимали отделы компьютерной и электробытовой техники (около 80%), здесь можно было найти павильоны по продаже одежды и обуви, а также рынок детских товаров «Совенок».

Чем известен новый собственник

Из выписки торгового реестра Кипра следует, что Мовсумов возглавляет кипрскую Toloro Limited, которой ранее принадлежал «Савеловский», но ее владельцем Мовсунов не является. Бизнесмен выступает собственником двух других компаний — «Капитал инвестмент» и «Меридиан», свидетельствуют данные системы СПАРК. Первой принадлежит помещение на 3,7 тыс. кв. м на Первомайской улице на востоке Москвы. Вторая же владеет 50% в ООО «Владение-5». На балансе этой компании находятся помещения в бизнес-центре «Европа билдинг» рядом со станцией метро «Киевская» (13 тыс. кв. м) и права на аренду земельного участка под ним. Связаться с Мовсумовым РБК не удалось.

Еще одним владельцем «Владения-5» выступает Виктор Пичугов, свидетельствуют данные СПАРКа. Он с июля 2006 года по октябрь 2015 года был членом Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа. По итогам 2014 года Пичугов задекларировал самый высокий доход среди членов Совета Федерации — почти 364 млн руб. До прихода на пост сенатора Пичугов возглавлял компании «Голойл» и «Аганнефтегазгеология» (ее впоследствии купила «Русснефть»), а после — приобрел по 10% в банке «Возрождение» и Промсвязьбанке. В интервью «Ведомостям» Дмитрий Ананьев, выступавший на тот момент акционером Промсвязьбанка, рассказывал, что Пичугов будет заниматься непрофильными активами в финансовой организации. Для этого была создана компания «ПСБ-менеджмент», доля в которой действительно была у экс-сенатора. Но уже в 2017 году он из состава ее владельцев вышел.

Узнать, связаны ли структуры Пичугова с Савеловским рынком, не удалось. РБК направил запрос в инвесткомпанию JVP, чьим собственником является экс-сенатор.

Кому принадлежал актив ранее

Изначально владельцем Савеловского рынка называли бизнесмена Михаила Дворникова. Но уже в 2006 году объект сменил собственника: его приобрела инвестиционная компания «Нерль» бизнесмена Александра Клячина. Тогда источники «Коммерсанта» поясняли, что до этого момента рынок принадлежал «нескольким физическим лицам, конфликтовавшим друг с другом». Единственной возможностью разрешить спор была продажа актива, поясняли они. «Нерль» же после завершения сделки хотела построить на месте рынка современный торговый центр общей площадью 250 тыс. кв. м. Ее партнером по этому проекту должен был стать основатель корпорации Aeon Роман Троценко. Но эти планы так и не были реализованы. В 2008 году «Нерль» была продана группе «Русские фонды», действовавшей в интересах пула инвесторов с Ближнего Востока. А годом позднее появилась информация, что Савеловский рынок выставлен на продажу — потенциальным инвесторам предлагалось приобрести актив за $180 млн.

Собственники объекта с тех пор не раскрывались. С 2006 по 2018 годы он принадлежал Gosnell Investments Limited, которая впоследствии передала контроль над ним Toloro Limited. Из выписки торгового реестра Кипра следует, что эта структура через Onix Corporation Limited принадлежит CMF Enterprises Limited. Собственник последней — гражданин Кипра Джон Стиллас. Судя по данным портала Cyprus registry, он также возглавляет и ряд других компаний, зарегистрированных в этой стране. Речь идет, к примеру, о Valiant Limited, Vardous Limited, Santezia Limited и других.

Что сейчас происходит с «Савеловским»

В октябре 2023 года мэрия Москвы одобрила застройку территории торгового комплекса «Савеловский»: здесь на 7,5 га должно появиться 187,3 тыс. кв. м недвижимости, включая торгово-развлекательный центр (90,2 тыс. кв. м), офис (32,9 тыс. кв. м) и гостиницу (64 тыс. кв. м). Сроки реализации и инвестора столичные власти тогда не раскрывали. С тех пор об изменениях параметров застройки не сообщалось.

Инвестиции в такой проект партнер NF Group Станислав Бибик оценивает в 35–40 млрд руб. Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян говорит о 33-35 млрд руб. Наибольшие затраты будут связаны с гостиничным блоком, который требует значительных вложений, поясняет Бибик. По его словам, итоговые расходы и перспективы отеля будут зависеть от выбранного оператора. Что касается офисной части проекта, то она будет расположена в зоне высокой конкуренции, добавляет эксперт.

Савеловский район — один из ключевых транспортных хабов столицы, рассуждает директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. Он перспективен и с точки зрения жилого строительства, и в качестве делового кластера, полагает Казарян. В числе факторов, которые привлекают инвесторов и девелоперов, он называет хорошее транспортное сообщение — наличие станций метро, МЦД и широкую сеть наземного транспорта. Савеловский рынок же давно концептуально устарел, а появление на его месте нового многофункционального комплекса будет востребовано, резюмирует Платов.