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Совладелец группы ПИК нашел покупателя на торговый центр Columbus

Основной владелец девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев ведет переговоры о продаже компании Malltech торгово-развлекательного центра Columbus на юге Москвы. Актив оценивается в 45–50 млрд руб.
ТРЦ Columbus
ТРЦ Columbus (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Компания Malltech, специализирующаяся на управлении торговой недвижимостью в регионах, ведет переговоры о покупке торгово-развлекательного центра Columbus на юге Москвы, рассказали РБК два источника в консалтинговых компаниях рынка недвижимости. Сейчас Columbus принадлежит структуре президента ПИК Сергея Гордеева.

Стороны еще до разгара пандемии пришли к предварительным договоренностям о продаже, сейчас обсуждается цена объекта, уточнил один из собеседников РБК. Второй источник не исключает, что переговоры могут быть приостановлены до стабилизации ситуации.

Представитель Сергея Гордеева и пресс-служба Malltech отказались от комментариев.

Торговый центр Columbus был открыт в 2015 году на юге Москвы у станции метро «Пражская». Общая площадь комплекса — 278 тыс кв. м, арендная — 135 тыс кв. м.

Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает объект в 45–50 млрд руб., директор отдела рынков капитала и инвестиций консалтинговой компании CBRE Ирина Ушакова — в 40–45 млрд руб. «Пандемия внесла свои коррективы в оценку торговой недвижимости, поскольку сложно оценить, как быстро будет восстанавливаться трафик покупателей, но в любом случае Columbus — торговый центр со стабильным арендным доходом», — добавляет Бибик.

Columbus принадлежит ООО «МИРС», которую через цепочку компаний контролирует Сергей Гордеев. Его косвенная доля в российском ООО находится в залоге у ВТБ. Выручка «МИРС» в 2019 год по РСБУ составила, согласно информации базы СПАРК, 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млрд руб.

Кроме Columbus, Гордееву принадлежит ТРЦ «Саларис» и проект строящегося торгового центра под Павелецкой площадью, открытие которого запланировано на 2022 год. Торговой недвижимостью Гордеева управляет компания Mall Management Group, которая, по оценке Forbes, в прошлом году заработала на аренде $120 млн.

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Гордеев занимает 59-е место в последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием в $1,6 млрд. Основной актив Гордеева — 59% в группе ПИК, крупнейшем застройщике жилья в России, чья капитализация на Московской бирже 13 октября достигала почти 376,9 млрд руб.

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Сергей Гордеев

Если сделка состоится, то Columbus станет первым торговым центром в портфеле Malltech. Сейчас компания управляет торговыми центрами в Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Уфе, Перми и Санкт-Петербурге. В Москве у компании есть непрофильный для нее объект — логопарк Крекшино, который Malltech планирует продать.

Malltech входит в число крупнейших собственников коммерческой недвижимости и, согласно рейтингу Forbes «Короли недвижимости — 2020», заработала в 2019 году на аренде $90 млн. Среди владельцев Malltech — банк Goldman Sachs. Ее совладельцами также называли бывших акционеров Росевробанка Сергея Гришина, Андрея Суздальцева и Илью Бродского. Сама Malltech не раскрывает структуру собственников.

Автор
Надежда Федорова
недвижимость торговые центры Сергей Гордеев Группа компаний ПИК
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