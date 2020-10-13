Совладелец группы ПИК нашел покупателя на торговый центр Columbus

Основной владелец девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев ведет переговоры о продаже компании Malltech торгово-развлекательного центра Columbus на юге Москвы. Актив оценивается в 45–50 млрд руб.

ТРЦ Columbus (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Компания Malltech, специализирующаяся на управлении торговой недвижимостью в регионах, ведет переговоры о покупке торгово-развлекательного центра Columbus на юге Москвы, рассказали РБК два источника в консалтинговых компаниях рынка недвижимости. Сейчас Columbus принадлежит структуре президента ПИК Сергея Гордеева.

Стороны еще до разгара пандемии пришли к предварительным договоренностям о продаже, сейчас обсуждается цена объекта, уточнил один из собеседников РБК. Второй источник не исключает, что переговоры могут быть приостановлены до стабилизации ситуации.

Представитель Сергея Гордеева и пресс-служба Malltech отказались от комментариев.

Торговый центр Columbus был открыт в 2015 году на юге Москвы у станции метро «Пражская». Общая площадь комплекса — 278 тыс кв. м, арендная — 135 тыс кв. м.

Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает объект в 45–50 млрд руб., директор отдела рынков капитала и инвестиций консалтинговой компании CBRE Ирина Ушакова — в 40–45 млрд руб. «Пандемия внесла свои коррективы в оценку торговой недвижимости, поскольку сложно оценить, как быстро будет восстанавливаться трафик покупателей, но в любом случае Columbus — торговый центр со стабильным арендным доходом», — добавляет Бибик.