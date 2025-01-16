Структура ЛУКОЙЛа купила крупный офис рядом с Белорусским вокзалом

Структура ЛУКОЙЛа выкупила бизнес-центр AFI2B рядом с Белорусским вокзалом. Это уже второй офис, приобретенный компанией за последнее время

Фото: afi2b

Связанная с ЛУКОЙЛом структура договорилась о покупке бизнес-центра AFI2B (50,2 тыс. кв. м), расположенного на 2-й Брестской улице рядом с Белорусским вокзалом и станцией метро «Белорусская». Об этом РБК рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работавшие с данным объектом. По их словам, стороны длительное время обсуждали детали сделки, в рамках которой рассматривалась и покупка части здания (23–24 тыс. кв. м). Но в итоге нефтяная компания решила приобрести объект целиком, говорят они.

О продаже бизнес-центра рядом с Белорусским вокзалом площадью 50,2 тыс. кв. м в четверг, 16 января, сообщила и компания Commonwealth Partnership, которая выступила консультантом данной сделки. Название объекта и его покупателя она не раскрыла, а лишь уточнила, что продавцом выступил фонд «Структурные инвестиции-7», который находится под управлением УК «Сбережения плюс».

РБК направил запрос в ЛУКОЙЛ. Представители УК «Сбережения плюс» и Commonwealth Partnership от комментариев отказались.

Компания ЛУКОЙЛ специализируется на добыче нефти и газа, ее выручка в 2023 году составила 7,9 трлн руб. по МСФО, чистая прибыль — 1,155 трлн руб. Основной акционер компании — Вагит Алекперов. Ее штаб-квартира расположена в Уланском переулке рядом со станцией метро «Чистые пруды». Там ЛУКОЙЛ построил комплекс общей площадью 44,8 тыс. кв. м еще в 2011 году. Он также приобрел расположенный по соседству бизнес-центр «Уланский» (7,2 тыс. кв. м) у London & Regional Properties. Кроме того, у компании есть площади в объекте на Сущевском Валу и Олимпийском проспекте, говорит один из консультантов. А в прошлом году ЛУКОЙЛ выкупил бизнес-центр «Голубая жемчужина» и земельный участок под ним на Малой Якиманке в центре Москвы.

AFI2B был построен компанией AFI Development в 2021 году. Его общая площадь составляет 50,2 тыс. кв. м, арендуемая — 39,9 тыс. кв. м. В прошлом году об аренде здесь 10 тыс. кв. м договорился рекрутинговый сервис HeadHunter. Между сторонами был заключен длительный договор, подчеркивают консультанты. Об аренде офиса здесь в начале 2023 года также договорился и девелопер «Брусника». Изначально на эти площади планировал заехать международный нефтяной трейдер Vitol, однако летом 2022 года стороны расторгли соглашение, говорил тогда «Ведомостям» представитель AFI Development. Обе компании продолжат занимать площади здесь, говорят собеседники РБК.