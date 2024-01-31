Variety узнал о планах BMG расторгнуть контракт с основателем Pink Floyd

Звукозаписывающая компания BMG планирует расторгнуть контракт с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом на фоне его высказываний о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке, сообщает Variety со ссылкой на источники.

Представитель компании отказался от комментариев.

Издание пишет, что BMG подписала контракт с музыкантом в 2016 году и планировала выпустить новую версию легендарного альбома Pink Floyd 1973 года Dark Side of the Moon, однако в прошлом году новый гендиректор компании Томас Косфельд расторг сделку. В результате альбом вышел на британском лейбле Cooking Vinyl.

Сам Уотерс еще в ноябре прошлого года рассказывал о своем «увольнении» в одном из интервью, называя это результатом давления «произраильских кругов» на материнскую компанию BMG — немецкую Bertelsmann, отмечает Variety.

По данным источников газеты, BMG не согласилась с версией музыканта — он, похоже, ссылался на открытое письмо Creative Community for Peace, призывающее компанию «пересмотреть» свои отношения с музыкантом». Собеседник издания сказал, что Косфельд, который является членом семьи, контролирующей Bertelsmann, наверняка обсудил бы этот вопрос с ними, и принял решение самостоятельно. Bertelsmann после нападения палестинской исламистской группировки ХАМАС на юг Израиля выступила с заявлением, в котором выразила «солидарность с Израилем».

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