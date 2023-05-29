Во Франкфурте прошел митинг против концерта лидера Pink Floyd

Во Франкфурте-на-Майне прошел митинг против концерта в городе лидера британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом сообщает Hessenschau.

В акции протеста приняли участие 400 человек, в том числе бургомистр города Майк Йозеф. Протестующие почтили память жертв национал-социалистов, выразили солидарность с Израилем.

Ранее полиция Берлина начала расследование против Уотерса по подозрению в разжигании ненависти из-за его сценического образа. Во время концерта он был одет в кожаное пальто, а на левой руке была повязка с бело-красным кругом и скрещенными молотками внутри него. Как уточняет издание, форма Уотерса похожа на ту, что носили сотрудники СС вермахта. Выступление могло быть отсылкой к фильму «Стена» режиссера Алана Паркера, экранизацию одноименного альбома Pink Floyd, где один из героев принимает наркотики и видит себя диктатором. Оно входит в репертуар музыканта по крайней мере с 1990 года.

Сам Уотерс обвинения в восхвалении нацизма опровергает. По его словам, его выступление наоборот выражает протест против фашизма. Уотерс назвал «нападки» на него политически мотивированными и попытками заставить его замолчать.

8 февраля, выступая на заседании Совбеза ООН, Уотерс осудил тех, кто «спровоцировал» Россию начать военную операцию на Украине. Позже в интервью газете The Telegraph он заявил о своем уважении к президенту Владимиру Путину.