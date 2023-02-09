Сооснователь Pink Floyd заявил об изменении своего отношения к Путину

Роджер Уотерс (Фото: Kevin Winter / Getty Images)

Один из основателей группы Pink Floyd, бас-гитарист и вокалист Роджер Уотерс поменял свое мнение насчет российского президента Владимира Путина и стал его больше уважать. Об этом он заявил в интервью газете Telegraph.

Музыкант отметил, что, «возможно, несправедливо» называл Путина «гангстером». С такой оценкой действий российского президента по отношению к Украине он выступил в опубликованном в марте прошлого года открытом письме.

По словам Уотерса, его мнение изменилось после того, как он начал слушать подкаст The Duran, в котором он услышал отличное от своего мнение о России. «Может быть, он (Путин. — РБК) ведет свою страну к благу для всего народа России», — допустил Уотерс.

8 февраля музыкант, выступая на заседании Совбеза ООН, осудил военную операцию на Украине, но заявил, что она «не была неспровоцированной», и раскритиковал «провокаторов». Уотерса в качестве докладчика на заседании запросила Россия, сообщал зампостпреда Дмитрий Полянский.

До этого, в августе прошлого года, Уотерс обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот «разжег огонь» на Украине, и назвал его «военным преступником». В сентябре он написал открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором спросил, хочет ли он окончания военных действий на Украине.