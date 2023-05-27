Роджер Уотерс отверг обвинения в восхвалении нацизма

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что не восхвалял национал-социализм на концерте в Берлине, где он выступил в образе диктатора с повязкой.

«Элементы моего выступления, которые вызвали сомнения, совершенно четко выражают протест против фашизма, несправедливости и фанатизма во всех его формах. Попытки представить их в другом свете лицемерны и политически мотивированы», — говорится в размещенном в Twitter музыканта заявлении.

Уотерс назвал «нападки» на него попытками заставить артиста замолчать.

Немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что полиция Берлина начала расследование в отношении Уотерса по подозрению в разжигании ненависти из-за его сценического образа. Во время концерта он был одет в кожаное пальто, а на левой руке была повязка с бело-красным кругом и скрещенными молотками внутри него. Как уточняет издание, форма Уотерса похожа на ту, что носили сотрудники СС вермахта. Помимо этого он сымитировал выстрел в толпу из муляжа винтовки.

При этом, как уточняет Der Tagesspiegel, во время концерта Уотерс сделал отсылку к фильму «Стена» режиссера Алана Паркера, экранизацию одноименного альбома Pink Floyd, где один из героев принимает наркотики и видит себя диктатором, а публику — своими сторонниками. Это выступление входит в репертуар музыканта по крайней мере с 1990 года.

8 февраля, выступая на заседании Совбеза ООН, Уотерс осудил военную операцию на Украине, но сказал, что она «не была неспровоцированной», после чего осудил также и «провокаторов». Уотерса в качестве докладчика на заседании запросила Россия, уточнял зампостпреда Дмитрий Полянский. После этого музыкант заявил, что президент Владимир Путин «ведет свою страну к благу для всего народа России».