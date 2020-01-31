Следствие уточнило оценку суммы предполагаемой растраты в деле Минца

Борис Минц (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Экс-совладелец группы «Открытие», основатель О1 Group Борис Минц и его сыновья обвиняются в растрате 34 млрд руб., заявил в Басманном суде Москвы следователь, передает корреспондент РБК.

В ходатайстве следователя об аресте Александра Минца говорится, что в июле-августе 2017 года руководство «Открытия» совершило ряд невыгодных для банка сделок, приобретя плохие активы O1 Group, подконтрольной совладельцу банка Борису Минцу.

Ранее источник сообщил РБК, что Минцы обвиняются в растрате около 30 млрд руб. Эту информацию подтвердил адвокат Федор Куприянов, защищающий Александра Минца.

«Сумма ущерба огромная, я считаю ее полностью необоснованной», — сказал Куприянов.