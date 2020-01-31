Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило трех заместителей министра энергетики Александра Новака по делу обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан. Они курировали поставки электричества в Крым и ДНР, а также экспорт газа в Молдавию

Карина Цуркан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года). Об этом Цуркан рассказала в интервью РБК.

Член правления госкомпании «Интер РАО» Карина Цуркан была арестована летом 2018 года, ей предъявлено обвинение в шпионаже в пользу молдавской разведки. В январе суд отпустил Цуркан из СИЗО, изменив меру пресечения на запрет определенных действий (не покидать квартиру ночью, не разговаривать со свидетелями и т.д.).

Допрос трех заместителей министра связан с предъявленным Цуркан обвинением. По версии следствия, бывший топ-менеджер «Интер РАО» в 2015 году передала молдавской разведке три рапорта, которые касались поставок электроэнергии в Крым, ДНР и ЛНР, а также долгов Молдавии за газ. Первые две темы в Минэнерго курировал Черезов, международное сотрудничество — Яновский. Кравченко же курировал электроэнергетику в целом и формально не занимался темами Крыма и непризнанных республик.

По словам Цуркан, в деле присутствуют «три рапорта» молдавских спецслужб в НАТО, которые на 95% повторяют содержание трех секретных писем Минэнерго. Два письма, об электричестве, подписал министр энергетики Александр Новак, еще одно, о газовых проблемах, — Яновский. Главу Минэнерго следователи не допрашивали, говорит бывший топ-менеджер.