Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 63,04 (+0,64) Quote, 30 янв, 13:08
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 69,42 (+0,74) Quote, 30 янв, 13:08
Оставленных в Шереметьево детей перевезут в Хабаровск в выходные Общество, 10:39 Чиновница из Керчи передумала увольняться после скандала с блокадниками Общество, 10:30 Что будет драйвить рынок рекламы в 2020 году Pro, 10:30 Facebook пообещал удалять фейки и «теории заговоров» о коронавирусе Общество, 10:28 Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже Бизнес, 10:27 В Роскачестве объяснили разницу между вином в пакете и бутылке Общество, 10:17 НБА изменила формат Матча звезд после гибели Коби Брайанта Спорт, 10:09 СМИ узнали о возможном отказе Грузии принять саммит из-за Лаврова Политика, 10:08 Синоптики анонсировали избыток осадков в ряде регионов России в феврале Общество, 10:07 Что означает для строительной отрасли появление института BIM-операторов Pro, 10:02 Мишустин назвал первый визит на посту премьера в Казахстан символичным Политика, 09:41 В посольстве сообщили об отсутствии инфицированных среди россиян в Китае Общество, 09:32 Новая таблица штрафов: как ездить, чтобы не лишиться прав Авто, 09:31 За доказательством жизни: NASA показало марсоход нового поколения Экономика инноваций, 09:27 
Дело о шпионаже Цуркан ,  
0 

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило трех заместителей министра энергетики Александра Новака по делу обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан. Они курировали поставки электричества в Крым и ДНР, а также экспорт газа в Молдавию
Карина Цуркан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года). Об этом Цуркан рассказала в интервью РБК.

Член правления госкомпании «Интер РАО» Карина Цуркан была арестована летом 2018 года, ей предъявлено обвинение в шпионаже в пользу молдавской разведки. В январе суд отпустил Цуркан из СИЗО, изменив меру пресечения на запрет определенных действий (не покидать квартиру ночью, не разговаривать со свидетелями и т.д.).

Допрос трех заместителей министра связан с предъявленным Цуркан обвинением. По версии следствия, бывший топ-менеджер «Интер РАО» в 2015 году передала молдавской разведке три рапорта, которые касались поставок электроэнергии в Крым, ДНР и ЛНР, а также долгов Молдавии за газ. Первые две темы в Минэнерго курировал Черезов, международное сотрудничество — Яновский. Кравченко же курировал электроэнергетику в целом и формально не занимался темами Крыма и непризнанных республик.

По словам Цуркан, в деле присутствуют «три рапорта» молдавских спецслужб в НАТО, которые на 95% повторяют содержание трех секретных писем Минэнерго. Два письма, об электричестве, подписал министр энергетики Александр Новак, еще одно, о газовых проблемах, — Яновский. Главу Минэнерго следователи не допрашивали, говорит бывший топ-менеджер.

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила Путина вмешаться в ее дело
Общество

При этом две темы — о поставках электроэнергии в Крым и газа в Молдавию в последствии были «рассекречены» и в окончательное обвинение не вошли, указывает Цуркан. В рапортах была информация о том, что Украина хочет поднять цену на электроэнергию для Крыма, а также сообщение о долге Молдавии за газ перед российскими поставщиками: сумма задолженности и планы по переговорам. Содержание третьего рапорта Цуркан не раскрыла в связи с секретностью темы.

По словам обвиняемой, заместители министров в показаниях описывали «нормальный рабочий процесс», в котором участвовали множество людей, каким образом составляются проекты документов и т.д. «Все соответствует действительности, насколько это возможно», — резюмирует она.

Следствие не задавало ей о чиновниках Минэнерго никаких вопросов, которые выходили бы за рамки описания рабочего процесса, утверждает Цуркан.

Одного из свидетелей по делу, бывшего заместителя министра Кравченко, Цуркан считает жертвой преследования. По словам обвиняемой, только у него из всех свидетелей проводились обыски, причем по нескольким адресам. Цуркан сказала, что с протоколами обысков у чиновника ознакомиться не успела.

Представитель Минэнерго пока не ответил на запрос РБК.

Карина Цуркан впервые раскрыла детали дела о шпионаже в пользу Молдавии
Политика

По делу следствие также допросило нескольких ее подчиненных в «Интер РАО» и сотрудников службы безопасности компании, рассказала обвиняемая. Члены правления компании и ее глава Борис Ковальчук, по словам Цуркан, не допрашивались.

Авторы: Алина Фадеева, Маргарита Алехина, Кирилл Сироткин
Теги: Карина Цуркан, Минэнерго, Александ Новак, шпионаж, ФСБ
Материалы по теме
Карина Цуркан впервые раскрыла детали дела о шпионаже в пользу Молдавии
Политика
Куратор электроэнергетики в Минэнерго уволился на фоне дела Цуркан
Бизнес
Обвиненная в шпионаже Цуркан заявила об отсутствии допуска к гостайне
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter