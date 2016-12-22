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Куратор электроэнергетики в Минэнерго уволился на фоне дела Цуркан
Бизнес, 15:42
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Куратор электроэнергетики в Минэнерго уволился на фоне дела Цуркан
Заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко ушел в отставку. Летом у него проводились обыски по делу о шпионаже, в котором обвиняется бывшая топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан
Вячеслав Кравченко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко ушел в отставку, рассказали РБК два федеральных чиновника и подтвердил представитель Минэнерго. Кравченко уволен распоряжением председателя правительства Дмитрия Медедева от 14 ноября по собственному желанию, добавил он. Обязанности Кравченко сейчас исполняет замминистра Андрей Черезов.

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Кравченко занимал пост замминистра с 2013 года, курировал электроэнергетику. «Одна из причин отставки — расследование уголовного дела в отношение Карины Цуркан», — сказал один из источников РБК.

Летом в кабинете, квартире и на даче замминистра проводились обыски по делу о шпионаже, рассказывали источники РБК. Это произошло незадолго до ареста топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан 15 июня, которую подозревают в шпионаже в пользу Румынии. Она находится под арестом до 14 февраля 2019 года, а Кравченко проходил свидетелем по этом уделу, рассказывали источники РБК.

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По словам адвоката Цуркан Ивана Павлова, согласно предъявленному обвинению она была завербована молдавской спецслужбой в августе 2004 года, в апреле 2015 года в Москве получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества», а 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии.
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В «Интер РАО» Цуркан возглавляла блок трейдинга, то есть курировала экспорт и импорт электроэнергии (это была зона ответственности Кравченко в Минэнерго). Источники РБК указывали, что Цуркан в том числе передавала информацию о поставках электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса. «Из СВР пришла информация, что кто-то сливает информацию члену НАТО Румынии, за которой могут стоять США. Это была политическая информация о том, кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию: кто сотрудничает, кто отказывается, с кем мы вообще разговариваем, какие есть проблемы, какие схемы», — рассказывал один из собеседников РБК. Цуркан обвинения отрицает. Она считает, что дело «возбуждено в связи с тем, что из-за ее принципиальности и неподкупности ее просто решили сместить с занимаемой должности», говорил Павлов журналистам.

Автор: Алина Фадеева.
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