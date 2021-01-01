Путин заявил о переносе на 2021 год оставшихся от программы кешбэка денег
Оставшиеся от программы кешбэка средства не будут перераспределены на другие цели. Об этом российский президент Владимир Путин заявил во время ежегодной пресс-конференции, трансляцию ведет РБК.
По словам главы государства, в текущем году для программы кешбэка было заложено 15 млрд руб., из них освоено 1,2 млрд. «Договорились с правительством, что мы никуда эти деньги не перераспределим, мы будем использовать не меньшие суммы и в следующем году и постараемся наращивать этот вид услуг», — сказал Путин.
По словам Путина, создается структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом. В пример президент привел Турцию, где несколько десятилетий «государство оказывало массированную поддержку отрасли».
В рамках программы туристического кешбэка государство возвращало туристам 20% стоимости путешествия по стране, но не более 20 тыс. руб. Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо было оплатить тур или проживание в отеле картой «Мир». Первый этап продаж прошел с 20 по 28 августа, второй продлился с 15 октября до 5 декабря.