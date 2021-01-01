Путин заявил о переносе на 2021 год оставшихся от программы кешбэка денег

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Оставшиеся от программы кешбэка средства не будут перераспределены на другие цели. Об этом российский президент Владимир Путин заявил во время ежегодной пресс-конференции, трансляцию ведет РБК.

По словам главы государства, в текущем году для программы кешбэка было заложено 15 млрд руб., из них освоено 1,2 млрд. «Договорились с правительством, что мы никуда эти деньги не перераспределим, мы будем использовать не меньшие суммы и в следующем году и постараемся наращивать этот вид услуг», — сказал Путин.

По словам Путина, создается структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом. В пример президент привел Турцию, где несколько десятилетий «государство оказывало массированную поддержку отрасли».

В рамках программы туристического кешбэка государство возвращало туристам 20% стоимости путешествия по стране, но не более 20 тыс. руб. Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо было оплатить тур или проживание в отеле картой «Мир». Первый этап продаж прошел с 20 по 28 августа, второй продлился с 15 октября до 5 декабря.