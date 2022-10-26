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«Аэрофлот» назвал дату возобновления работы онлайн-сервисов
«Аэрофлот» возобновит работу онлайн-сервисов 30 октября
Компания переходит на российскую систему бронирования 29-30 октября, поэтому ее онлайн-сервисы будут недоступны. S7 Airlines совершила переход 26 октября, на момент проведения работ она тоже не предоставляла услуги онлайн
Авиакомпания «Аэрофлот» начнет переход на российскую систему бронирования, в связи с этим онлайн-сервисы перевозчика на сайте и в мобильном приложении будут недоступны 29-30 октября, сообщается на сайте «Аэрофлота».
«Аэрофлот уведомляет об инициировании процедуры перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок», — говорится в сообщении.
Компания указала, что это не повлияет на расписание рейсов, но пассажиры не смогут оформлять билеты онлайн, обменивать и возвращать их, а также совершать онлайн-регистрацию и приобретать дополнительные услуги. Перерыв в работе продлится с 14:00 29 октября по 16:00 30 октября (время московское).
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