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Бизнес ,  

«Аэрофлот» назвал дату возобновления работы онлайн-сервисов

«Аэрофлот» возобновит работу онлайн-сервисов 30 октября
Компания переходит на российскую систему бронирования 29-30 октября, поэтому ее онлайн-сервисы будут недоступны. S7 Airlines совершила переход 26 октября, на момент проведения работ она тоже не предоставляла услуги онлайн
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» начнет переход на российскую систему бронирования, в связи с этим онлайн-сервисы перевозчика на сайте и в мобильном приложении будут недоступны 29-30 октября, сообщается на сайте «Аэрофлота».

«Аэрофлот уведомляет об инициировании процедуры перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок», — говорится в сообщении.

Компания указала, что это не повлияет на расписание рейсов, но пассажиры не смогут оформлять билеты онлайн, обменивать и возвращать их, а также совершать онлайн-регистрацию и приобретать дополнительные услуги. Перерыв в работе продлится с 14:00 29 октября по 16:00 30 октября (время московское).

Материал дополняется. 

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Аэрофлот национальная система бронирования авиакомпания
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
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0
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0%
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