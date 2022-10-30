Производители предупредили о риске нехватки печей для копчения рыбы

Из-за санкций около 80% поставщиков импортного оборудования для копчения рыбы ушли с рынка, и через пять лет отрасль может столкнуться с его дефицитом. Если не нарастить выпуск машин, производство копченой рыбы может снизиться

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Ситуация с оборудованием для производства рыбной продукции обсуждалась на прошедшем 27 октября совместном заседании рабочей подгруппы по машинам и оборудованию для рыбоперерабатывающей промышленности при Минпромторге и комитета «Опоры России» по рыбохозяйственному комплексу. РБК ознакомился с аудиозаписью совещания, ее подлинность подтвердили два участника мероприятия.

На заседании гендиректор ООО «Агрос», занимающегося производством оборудования для пищевой отрасли, рассказал о сложностях, которые могут возникнуть у производителей копченой рыбы из-за санкций, затронувших оборудование. Последние 20 лет термокамеры для производства рыбы горячего и холодного копчения в основном поставлялись в Россию из-за рубежа. Предприятий, ориентированных на выпуск оборудования этого типа, по словам Климова, в России насчитывается пять-семь, но технологические возможности выпускаемого оборудования «не совсем отвечают запросам переработчиков». Аналогичное оборудование закупает и мясоперерабатывающая отрасль, поэтому в рыбопереработке доля отечественных камер для копчения составляет максимум 30%.

«Дефицит данного оборудование ранее закрывался зарубежными предприятиями: Германией, Чехией, Польшей и некоторыми другими. Сегодня ввиду санкционных ограничений около 80% поставщиков оборудования ушли с российского рынка. а 20% оставшихся испытывают все возрастающие трудности с поставками оборудования», — рассказал Климов.

Сейчас средний возраст термических камер для копчения рыбы у предприятий — 10 лет, а средний срок службы этого оборудования — 15 лет, отметил гендиректор «Агроса». Технические возможности такого оборудования снижаются, производительность падает, а затраты, связанные с его поддержанием в рабочем состоянии, растут. «Пять лет — точка отсчета, когда возникнет дефицит, который будет увеличиваться из года в год», — заявил Климов.

Рыбу холодного копчения в России выпускает около 3,2 тыс., и для поддержания их парка оборудования в работоспособном состоянии требуется около 400 единиц техники — а производится в стране лишь около ста, отмечает Климов. Для покрытия дефицита, который может возникнуть, предприятиям необходимо нарастить выпуск оборудования как минимум в четыре раза.

Такая же тенденция, по словам гениректора «Агроса», наблюдается во всех отраслях пищевой промышленности по всем основным линейкам технологического оборудования — его выпуск нужно наращивать в несколько раз. Чтобы решить проблему, нужны «государственные программы, административные ресурсы и финансирование», добавляет Климов.

Ситуация с импортозамещением оборудования для рыбной отрасли пока «самая худшая из всех сегментов пищевого машиностроения», констатирует президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Доля импортного оборудования в отрасли была велика — например, коптильно–варочные камеры и инъекторы для посола рыбы поставлялись в основном из Польши.

Отечественным оборудованием в рыбной отрасли в России практически не пользуются — доля импорта составляет 80%, оценивает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

По оценке ВАРПЭ, в первом полугодии 2022 года на закупки оборудования у отечественных предприятий рыбодобытчики и рыбопереработчики потратили лишь 536 млн руб., или 1,5% от общего объема инвестиций. При этом большое количество рыбоперерабатывающих производств, расположенных в центральной части России, — потенциальные заказчики отечественного оборудования, но им не оказывают необходимую господдержку, отмечает Зверев. Инвестиционные квоты (мера поддержки, направленная на модернизацию рыбопромыслового флота и береговых заводов) «ничего не добавили для отечественного производителя пищевого оборудования и не развивает переработку в центральной и европейской части России», добавляет эксперт.

«Если вопрос с импортозамещением оборудования не будет решен, то сотни мелких перерабатывающих предприятий, ориентированных именно на внутренний спрос, могут закрыться или снизить объемы производства», — предупреждает президент ВАРПЭ. По его словам, это негативно скажется на доступности популярной продукции в магазинах по всей стране.

Проблемы с оборудованием у рыбопереработчиков подтверждает и председатель Рыбного союза Александр Панин. В России производились в основном «элементарные вещи», а предприятия оснащали современным и высокотехнологичным оборудованием мировых производителей. «Сейчас мы оказались отрезаны от этих поставок. Наша промышленность не выпускает все необходимые станки, линии и программное обеспечение для этих станков. Мы отстаем от лучших европейских аналогов на 20 лет», — указывает Панин. Впрочем, поскольку существующие заводы оборудованы, в ближайшие два-три года эксперт проблем не ожидает и надеется, что за это время отечественная промышленность сумеет разработать аналоги, или будут найдены альтернативы в азиатских странах. «Нехватки продукции не будет», — успокаивает Панин.

В Минпромторге в ответ на запрос РБК напомнили, что оборудование для рыбоперерабатывающей промышленности включено в план мероприятий по импортозамещению в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности до 2024 года. Также у министерства есть программа субсидий на поддержку разработок новых видов пищевого оборудования, в том числе для рыбоперерабатывающей промышленности (в частности, им компенсируют до 70% затрат на НИОКР). Спрос на отечественное пищевое оборудование поддерживается с помощью программы субсидирования скидок, указывают в Минпромторге: скидку в размере 15% производителям компенсируют. Также действует программа льготного лизинга специализированной техники.