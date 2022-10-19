Счетная палата не поддержала продолжение крабовых аукционов

Проверка первого этапа программы инвестквот в рыбной отрасли вызвала у Счетной палаты сомнения в ее эффективности и опасения монополизации самых ценных ресурсов. Инвестквоты нужны для обновления флота, настаивают в Росрыболовстве

Фото: Александр Архипов / Global Look Press

Счетная палата рассмотрела законопроект о втором этапе реформы инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов и дала на него отрицательное заключение из-за негативных последствий для рыбохозяйственного комплекса и смежных отраслей. Это следует из заключения аудитора Сергея Мамедова, направленного в правительство и профильный комитет Госдумы (копия документа есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в отрасли).

Законопроект действительно не был поддержан, подтвердили РБК в пресс-службе Счетной палаты. Детали в ведомстве комментировать не стали, сославшись на то, что сейчас проводят оценку эффективности использования промысловых запасов и средств бюджета, которые в 2017-2021 годах и истекшем периоде 2022 года были направлены на стимулирование строительства судов и береговой инфраструктуры. Результаты, полученные в ходе проверки, пока предварительные, и не могут быть прокомментированы до ее завершения, подчеркнули в Счетной палате.

Проект изменений в федеральный закон «О рыболовстве» с параметрами второго этапа программы инвестквот был внесен в Госдуму 28 июля 2022 года. Документ предусматривает, что 20% от общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке, 50% квот на добычу краба и 100% квот на вылов моллюсков будут распределены на аукционах. Законопроект пока находится на рассмотрении в комитете Госдумы по аграрным вопросам. Он планируется к рассмотрению в осеннюю сессию, дата первого чтения еще не определена. Вступить в силу законопроект должен с 1 января 2023 года.

Глава комитета Госдумы по аграрными вопросам Владимир Кашин переадресовал вопросы в Счетную палату. РБК направил запрос в правительство.

В чем суть реформы инвестквот

По сравнению с другими отраслями рыбохозяйственный комплекс в России — отстающий из-за тяжелых условий труда и нехватки кадров, поясняла проблему в августе этого года в интервью РБК глава Русской рыбопромышленной компании Ольга Наумова. На Дальнем Востоке рыбаки выходят в море в основном на старом, построенном еще в СССР флоте, или бывших в употреблении иностранных судах. Из-за этого производительность труда низкая, и молодые специалисты не хотят идти работать в отрасль. Сейчас рыболовецким судам, работающим на Дальнем Востоке, по 35-40 лет — их жизненный цикл закончился, подчеркивала Наумова.

Еще в 2015 году президент Владимир Путин призывал рыбаков инвестировать часть средств, полученных от освоения принадлежащих государству квот на вылов рыбы, в создание прибрежной инфраструктуры, перерабатывающих предприятий и рыбопромыслового флота. Согласно действовавшему в отрасли механизму, квоты были закреплены за компаниями по так называемому «историческому принципу» — на основании прошедших в 2000-х годах аукционов. Государство решило изменить механизм и изъять часть квот, чтобы распределить их через аукционы с инвестиционными обязательствами (победители торгов обязаны вложиться в строительство инфраструктуры).

Первый этап распределения инвестиционных квот начался в 2017 году: тогда предприятиям было выделено 20% общего допустимого улова сельди и минтая под обязательства покупки новых рыболовных судов и строительства перерабатывающих заводов.

В 2019 году в России впервые за 15 лет прошли крабовые аукционы: на торги было выставлено 50% крабовых квот, а получившие их предприятия обязаны были построить новые суда-краболовы. От реализации половины квот на добычу краба на аукционах государство получило более 142 млрд руб.

Рыбопромышленное сообщество критиковало возвращение крабовых аукционов, предупреждая, что изъятие квот приведет к негативным последствиям, в частности, банкротству малых предприятий. Возможным автором инициативы называли Глеба Франка — одного из основателей Русской рыбопромышленной компании, хотя в самой компании это опровергали. На прошедших в 2019 году аукционах самыми активными участниками стали предприятия, входившие в принадлежавшую Франку группу «Русский краб»: они приобрели квоты на общую сумму 38,2 млрд руб.

Почему Счетная палата раскритиковала инвестквоты

Второй этап реформы запланирован на 2023 год: на аукционах предлагается распределить оставшуюся половину квот на добычу краба, все квоты на вылов моллюсков и 20% от общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке.

Предварительная оценка хода реализации первого этапа программы инвестквот «показывает, что цели регулирования не достигнуты, а эффективность его реализации может быть поставлена под сомнение», говорится в заключении Счетной палаты, с которым ознакомился РБК. Пока в рамках первого этапа программы было реализовано только 23,5% запланированных инвестпроектов — 31 из 132, пишет аудитор Мамедов.

По итогам инвестиционных крабовых аукционов на текущий момент построено три краболовных судна, семь судов, которые начали строить, имеют «фактически нулевую готовность», и строительство шести еще не начато. Из-за сложностей, возникших из-за пандемии и санкций недружественных стран в ответ на спецоперацию на Украине, строительство всех запланированных краболовов в срок нереалистично, отмечают в Счетной палате. Кроме того, из-за санкций ряд заказчиков и судоверфей рассматривают вопрос о прекращении строительства судов и расторжении контрактов — это несет риски подачи исков к верфям, пишет Мамедов.

Проведение второго этапа программы инвестквот означает полный отказ от «исторического» принципа распределения квот на добычу высокорентабельных и ликвидных объектов промысла в Дальневосточном и Северном бассейнах (крабов и моллюсков), говорится в заключении. Но аукционный принцип распределения квот оказался неэффективен для привлечения в рыбодобывающую отрасль новых игроков, считает аудитор: победителями прошедших в 2019 году крабовых аукционов стали организации, за которыми уже были закреплены квоты. Потенциальными участниками аукционов второго этапа, по мнению Мамедова, могут стать только действующие игроки, причем наиболее крупные и финансово обеспеченные предприятия. Это несет риски монополизации отрасли «десятком крупных компаний», в то время как предприятия малого и среднего бизнеса будут вынуждены прекратить деятельность. В условиях нарастания санкционного давления концентрация промысловых ресурсов «в одних руках» может привести к полномасштабному разрушению отрасли при введении санкций против наиболее крупных держателей квот, отмечает Мамедов.

Для участия во втором этапе аукционов участники отрасли должны будут привлечь дополнительные средства в размере 450-500 млрд руб., что вызовет дальнейший рост закредитованности предприятий. Это, по мнению Счетной палаты, может «поставить под угрозу не только выполнение инвестпроектов первого этапа, но и создаст предпосылки для роста цен на рыбу и рыбную продукцию на потребительском рынке», поскольку затраты инвесторов будут влиять на себестоимость производства.

Что говорит Росрыболовство

В Росрыболовстве знают о проверке Счетной палаты, но негативных последствий от проведения второго этапа программы инвестквот не видят. «Второй этап направлен на модернизацию отрасли, расширение строительства современных судов. По законопроекту мы видим поле для расширения взаимодействия рыбопромышленной отрасли и смежных областях. А для потребителей это гарантия качественной продукции», — заявили РБК в пресс-службе Росрыболовства.

По проектам первого этапа инвестквот «нет срывов» — есть переносы сроков сдачи объектов, «не более», уверяют в Росрыболовстве. Расторжения контрактов между судоверфями и заказчиками судов, по информации ведомства, не происходит — верфи занимаются исполнением заказов. «Многие проекты перепроектируются под новое оборудование и комплектующие. Это занимает время, поэтому сдвигаются сроки сдачи», поясняет представитель Росрыболовства.

В Росрыболовстве настаивают на том, что программу инвестквот важно продолжить. «Принятие закона обеспечит непрерывную модернизацию отрасли, регулирование проектов и позволит распланировать реализацию инвестпроектов на ближайшие 7-8 лет», — отметили представитель ведомства.

Что говорят участники рынка

Принятие закопроекта о втором этапе инвестквот в текущей редакции в условиях сильнейшего санкционного давления и высокой закредитованности отрасли не своевременно, возражает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Минсельхоз и Росрыболовство докладывают «о впечатляющем объеме инвестиций за пять лет», но это еще не инвестиции — это долги рыбопромышленных предприятий перед банками, которые необходимо обслуживать, и которые придется возвращать, указывает Зверев. Реальный вклад инвестиционных квот в экономику рыбной отрасли в объеме выручки и вылова, по оценке эксперта, пока что составляет менее одного процента, в экономику судостроения — тоже менее одного процента. Инвестиционные квоты предусматривали строительство 105 рыбопромысловых судов, но на текущий момент ведут промысел и приносят прибыль только 5, в ближайшие год-полтора выйти на промысел начать приносить прибыль могут еще пять судов. Отставание от графиков строительства доходит до двух лет. Перепроектирование судов из-за санкций на поставки оборудования неминуемо скажется на сроках строительства, а это большой риск для окупаемости инвестиций, добавляет Зверев.

Себестоимость рыбной продукции растет — особенно это видно на примере белой рыбы, констатирует Зверев. Рыбаки стараются сдерживать цены и теряют прибыль — если сейчас у предприятий заберут оставшиеся квоты, они могут просто не выжить, предупреждает президент ВАРПЭ. В первую очередь риск банкротств распространяется на малые предприятия, не имеющих доступ к большим банковским кредитам.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) ключевые выводы Счетной палаты назвали «некорректными». Закон о защите конкуренции четко определяет порог монополизации 35%, напоминают в ассоциации. В первых крабовых аукционах принимала участие 21 компания — говорить о монополизации отрасли не приходится, отмечают в АСРФ. В Северном бассейне добычу крабов уже много лет до крабовых аукционов вела одна группа компаний, а на Дальнем Востоке 60% малых предприятий — часть рыбодобывающих холдингов. У половины малых предприятий нет судов, и причина их неэффективности — не в аукционах.

Развитие судостроения влечет за собой развитие смежных отраслей, на потребителях реализация инвестпроектов также скажется положительно, уверяют в АСРФ. Потребление рыбы сегодня ограничивают цена и доступность высококачественной продукции глубокой переработки, и новые мощности, которые строятся по инвестквотам, решают эту задачу, так как глубокая степень переработки влияет на снижение затрат в обороте и реализации рыбы, уверяют в ассоциации.

Срыва предусмотренных законом сроков реализации инвестиций нет — для исключения этого риска сроки были продлены правительством на два года, напоминают в АСРФ. В ассоциации уверены, что в текущих условиях важно принять законопроект, создающий правовую основу «поступательного и планомерного размещения новых заказов, которые необходимы для обновления критически устаревающего флота, обеспечения технологического суверенитета и продовольственной безопасности в условиях санкционных угроз».