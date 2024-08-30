Илон Маск допустил, что ограничит поездки после ареста Дурова

Было бы разумно путешествовать только по тем странам, где гарантирована свобода слова, предположил Илон Маск. После ареста Дурова он похвалил Конституцию США за наличие такого принципа

Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / Reuters)

Поездки по миру, возможно, следует ограничить только государствами, где свобода слова защищена Конституцией, написал миллиардер Илон Маск в X.

«Вероятно, с моей стороны было бы разумно [принять такое решение]», — написал бизнесмен.

Так он ответил на твит одного из пользователей соцсети, который обратился к нему с просьбой обдумать возможные последствия путешествий, «учитывая события во Франции, Бразилии, Великобритании».

Прежде Маск называл задержание во Франции бизнесмена Павла Дурова лучшей рекламой первой поправки к американской Конституции, которая защищает свободу слова. Миллиардер увидел в этом событии признаки грядущего ухудшения состояния свободы слова в Европе и потребовал от властей Франции объяснить причины задержания Дурова.

Дурова задержали в прошлую субботу. Его подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами, по версии жандармерии, делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений.

Telegram претензии отвергает, называя абсурдом предъявление претензий основателю платформы за злоупотребление ею.