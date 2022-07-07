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«Ведомости» узнали имя нового арендатора помещений Starbucks

Ресторатор Антон Пинский получит право аренды помещений, где раньше размещались кофейни сети, но не сможет использовать ее продукцию, технологии и бренд. Пока неизвестно, какие заведения он откроет на бывших точках Starbucks
Starbucks SBUX $79,38 -0,08% Купить
Антон Пинский
Антон Пинский (Фото: pinskiy-concept.ru)

Новым арендатором помещений, которые занимала сеть кофеен Starbucks, может стать основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский, сообщили «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов и одного из знакомых бизнесмена.

По данным издания, сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля. В нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, но без возможности использования продукции и технологий Starbucks. Новый владелец сети должен будет провести ее ребрендинг по аналогии с McDonald's.

Соглашение также подразумевает переход к Пинскому помещения в торговом центре «Пушкино Парк», которое находится у компании в собственности, рассказали собеседники «Ведомостей». По данным одного из консультантов, новый владелец планирует перепродать это помещение Starbucks, но при этом кофейня останется его арендатором.

Пинский и его пресс-секретарь на запрос РБК не ответили. РБК направил запрос в Starbucks.

Сеть кофеен Starbucks объявила об уходе из России
Бизнес
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Директор направления стрит-ретейла компании Knight Frank Russia Ирина Козина не исключила, что подходящие крупные помещения ресторатор переоборудует под заведения группы Pinskiy&Co («Сыроварня», «Магадан», Avocado Queen и другие) — возможно, с сохранением персонала. Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько сказала, что в помещениях Starbucks могли бы открыться как кофейни, так и рестораны быстрого питания. По ее словам, предприниматель может договориться с правительством Москвы о гранте и разрабатывать собственный проект. Гендиректор «Инфолайн-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что некоторые кофейни, возможно, придется закрыть: одни арендодатели могут не захотеть открывать на площадках американской кофейни другую сеть, а другие — в дальнейшем могут предложить Пинскому менее выгодные арендные условия.

Ранее о том, что Пинский «заберет большую часть локаций» Starbucks, сообщалось в Telegram-канале «Сысоев FM».

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Сеть Starbucks в начале марта приостановила работу своих кофеен в России и отгрузку продукции, а в мае объявила об уходе с российского рынка. 130 заведений компании закроются, но почти 2 тыс. сотрудников в стране еще полгода будут получать зарплату, а Starbucks обещал помочь им перейти на новую работу.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Анна Захарова, Екатерина Костина
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