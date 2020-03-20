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Бажаев вышел из проекта с Потаниным из-за отсутствия одобрения UC Rusal

«Норникель» Владимира Потанина сообщил о выходе «Русской платины» Мусы Бажаева из проекта «Арктик Палладий», в который планировалось вложить 250 млрд руб. Причина — отсутствие одобрения со стороны акционера «Норникеля» UC Rusal
Русал RUAL ₽22,5 +6,61% Купить
Владимир Потанин (слева) и Муса Бажаев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

«Норникель» Владимира Потанина получил от «Русской платины» Мусы Бажаева уведомление о решение прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», сообщила компания. Это решение вызвано отсутствием необходимых корпоративных одобрений по созданию совместного предприятия со стороны второго крупнейшего акционера «Норникеля» — UC Rusal (владеет 27,8% компании).

«Русская платина» теперь планирует самостоятельно реализовать проект по развитию месторождений палладия «Черногорское» и южного участка «Норильск-1», следует из сообщения «Норникеля».

РБК направил запрос в UC Rusal и группу «Альянс» Мусы Бажаева.

Бажаев сообщил Путину о планах привлечь партнеров в проект на Таймыре
Бизнес

О планах по совместной разработке месторождений палладия на Таймыре владелец «Русской Платины» Бажаев рассказывал на встрече с президентом Владимиром Путиным в конце 2019 года. Он тогда упоминал, что проект потребует значительных инвестиций — $15 млрд, а «сегодня стало тяжелее работать с заимствованиями, на внешнем рынке их фактически нет». «Но мы не унываем, мы активно запускаем работу с нашими финансовыми институтами, и они нас поддерживают», — говорил он.

В этот проект, согласно договоренностям Потанина (владеет 34,6% «Норникеля») с Бажаевым, предполагалось инвестировать 250 млрд руб. Целью проекта было создание одного из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы с целевым объемом производства 70–100 т этой продукции в год.

В феврале 2018 года стороны заключили соглашение о создании совместного предприятия, в июне «Норникель» зарегистрировал компанию «Арктик Палладий». Планировалось, что «Норникель» передаст в эту компанию лицензию на разработку Масловского месторождения, а «Русская платина» — лицензию на разработку южной части месторождения «Норильск-1» и Черногорского месторождения. Запасы этого кластера, потенциально крупнейшего неразработанного в мире, оцениваются в 724 млн т.

«Норникель» создал компанию для проекта с «Русской платиной»
Бизнес

Согласно презентации «Норникеля», инвестрешение по проекту планировалось принять в 2020 году, а начать добычу 7 млн т металлов (платиноидов, никеля и меди) в год — в 2029-2031 годах (первая стадия). Ожидалось, что «Арктик Палладий» будет приносить более $1 млрд выручки в год с рентабельностью по EBITDA более 40%.

«Интерфакс», ссылаясь на источник, сообщал ранее, что власти обсуждают возможность предоставления средств ФНБ на реализацию проекта «Арктик Палладий». Проект, по данным агентства, мог получить $1 млрд из ФНБ в 2021-2034 годах. Такую же сумму в течение 10 лет планировал инвестировать «Норникель». Стороны также хотели привлечь кредитное финансирование в размере $3,5 млрд.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Норникель»
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Бажаев сообщил Путину о планах привлечь партнеров в проект на Таймыре
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Платиновый союз: как Потанин и Бажаев решили вместе добывать металлы
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