Бажаев вышел из проекта с Потаниным из-за отсутствия одобрения UC Rusal

В этот проект, согласно договоренностям Потанина (владеет 34,6% «Норникеля») с Бажаевым, предполагалось инвестировать 250 млрд руб. Целью проекта было создание одного из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы с целевым объемом производства 70–100 т этой продукции в год.

В феврале 2018 года стороны заключили соглашение о создании совместного предприятия, в июне «Норникель» зарегистрировал компанию «Арктик Палладий». Планировалось, что «Норникель» передаст в эту компанию лицензию на разработку Масловского месторождения, а «Русская платина» — лицензию на разработку южной части месторождения «Норильск-1» и Черногорского месторождения. Запасы этого кластера, потенциально крупнейшего неразработанного в мире, оцениваются в 724 млн т.

Согласно презентации «Норникеля», инвестрешение по проекту планировалось принять в 2020 году, а начать добычу 7 млн т металлов (платиноидов, никеля и меди) в год — в 2029-2031 годах (первая стадия). Ожидалось, что «Арктик Палладий» будет приносить более $1 млрд выручки в год с рентабельностью по EBITDA более 40%.

«Интерфакс», ссылаясь на источник, сообщал ранее, что власти обсуждают возможность предоставления средств ФНБ на реализацию проекта «Арктик Палладий». Проект, по данным агентства, мог получить $1 млрд из ФНБ в 2021-2034 годах. Такую же сумму в течение 10 лет планировал инвестировать «Норникель». Стороны также хотели привлечь кредитное финансирование в размере $3,5 млрд.