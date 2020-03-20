Бажаев вышел из проекта с Потаниным из-за отсутствия одобрения UC Rusal
«Норникель» Владимира Потанина получил от «Русской платины» Мусы Бажаева уведомление о решение прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», сообщила компания. Это решение вызвано отсутствием необходимых корпоративных одобрений по созданию совместного предприятия со стороны второго крупнейшего акционера «Норникеля» — UC Rusal (владеет 27,8% компании).
«Русская платина» теперь планирует самостоятельно реализовать проект по развитию месторождений палладия «Черногорское» и южного участка «Норильск-1», следует из сообщения «Норникеля».
РБК направил запрос в UC Rusal и группу «Альянс» Мусы Бажаева.
О планах по совместной разработке месторождений палладия на Таймыре владелец «Русской Платины» Бажаев рассказывал на встрече с президентом Владимиром Путиным в конце 2019 года. Он тогда упоминал, что проект потребует значительных инвестиций — $15 млрд, а «сегодня стало тяжелее работать с заимствованиями, на внешнем рынке их фактически нет». «Но мы не унываем, мы активно запускаем работу с нашими финансовыми институтами, и они нас поддерживают», — говорил он.