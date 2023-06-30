Завод на Урале показал фото первой полностью российской «Ласточки»

Полностью российский электропоезд на замену «Ласточке» построил завод «Уральские локомотивы». Новые составы начнут перевозить пассажиров еще до конца года. Разработчик обещал установить в них USB-разъемы и крепления для самокатов

Фото: Виталий Брексон / VK

Завод «Уральские локомотивы» (входит в «Синару — транспортные машины», СТМ) построил первый полностью российский электропоезд «Ласточка». Об этом сообщил первый заместитель генерального директора по технологической политике предприятия Виталий Брексон, он также опубликовал фото поезда во «ВКонтакте».

«Пошла динамика (динамические испытания. — РБК)... Только начало, первые шаги, все еще впереди. Каждый новый локомотив или поезд — как ребенок... Его ждут, он рождается, затем начинает жить в этом мире, постепенно шагая в него», — написал Брексон, пожелав «пассажирам и эксплуатантам терпения».

Представитель СТМ подтвердил РБК, что прототип нового российского электропоезда построен, начинаются его динамические испытания.

«Ласточки» были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro. В России с 2014-го их выпускает завод «Уральские локомотивы». Однако весной прошлого года на фоне военной операции на Украине Siemens объявила об уходе с российского рынка, в том числе о «прекращении своей производственной деятельности и всей деловой активности».

Сейчас в России на сети РЖД сейчас курсирует около 1,2–1,3 тыс. вагонов «Ласточек» 28 разных модификаций. Эти поезда используются, например, на Московском центральном кольце (МЦК), а также в пригородных и междугородних перевозках.

Российский аналог «Ласточек» (рабочее название «Восток») рассчитан на перевозки на расстоянии 100–300 км и может разгоняться до 160 км/ч (как и «Ласточки»), максимальная вместимость таких электричек составит 1,4 тыс. человек. Кроме того, разработчик обещал, что в новых поездах появятся USB-разъемы для зарядок (в «Ласточках» обычно установлены розетки), новые системы оповещения, крепления для самокатов с возможностью подзарядки и вагоны-бистро.

В конце марта источник РБК, знакомый с проектом «Востока», уже показывал дизайн головного вагона нового российского электропоезда. Планируется, что такие поезда начнут перевозить пассажиров по сети РЖД еще до конца года.