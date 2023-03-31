Стало известно, каким будет российский электропоезд-аналог «Ласточки»

Электропоезд «Восток» создают на базе «Ласточки». Он будет развивать такую же максимальную скорость — 160 км/ч, но его обещают сделать комфортнее и современнее. Перевозить пассажиров новые электрички начнут уже до конца 2023 года

Новый российский электропоезд (Фото: Источник РБК)

Так будет выглядеть головной вагон нового российского электропоезда с рабочим названием «Восток». Созданием обновленного подвижного состава на базе «Ласточки» занимается холдинг «Синара — Транспортные Машины». Изображение показал источник РБК, знакомый с проектом. Представитель разработчика подтвердил, что это окончательный дизайн электропоезда.

Планируется, что новые электропоезда начнут перевозить пассажиров по сети РЖД до конца 2023 года.

29 марта глава компании Олег Белозеров заявил, что «поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года». О каком именно поезде идет речь, он не уточнил.

На сайте «Синара — Транспортные Машины» говорится, что электропоезда «Восток» рассчитаны на перевозки на расстоянии 100-300 км, они смогут разгоняться до 160 км/ч (столько же, сколько и «Ласточка»), максимальная вместимость таких электричек составит 1,4 тыс. человек. Выпускать их будет завод «Уральские локомотивы».

«Поезда серии «Восток» похожи на конструктор: можно собрать электричку из моторных и немоторных вагонов (от 3 до 12 единиц), дополнить модулем с аккумуляторами — и ехать практически в любом направлении, даже если на нем не везде есть контактная сеть», — сказано в сообщении. Автономный ход на расстояние до 125 км будут обеспечивать тяговые батареи.

Разработчик обещает сделать «Восток» комфортнее «Ласточек»: в новых электричках появятся USB-разъемы для зарядок (в «Ласточках» обычно установлены розетки), новые системы оповещения, крепления для самокатов с возможностью подзарядки и вагон-бистро.

«Ласточки» были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro. С 2014 года их выпускают «Уральские локомотивы». На сети РЖД сейчас курсирует около 1200–1300 вагонов «Ласточек» 28 различных модификаций. Эти поезда используются, например, на Московском центральном кольце (МЦК), а также в пригородных и междугородних перевозках.