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«Дочка» РЖД показала, как будут выглядеть новые вагоны СВ

ФПК показала, как будут выглядеть новые вагоны СВ с полками-трансформерами
В новых вагонах СВ полки расположены друг над другом, их можно будет трансформировать в диван или кровать. Каждое купе оснастят сейфами и столиками со встроенной раковиной

Фото:федеральная пассажирская компания Фото:федеральная пассажирская компания Фото:федеральная пассажирская компания Фото:федеральная пассажирская компания Фото:федеральная пассажирская компания Фото:федеральная пассажирская компания Фото:федеральная пассажирская компания Фото:федеральная пассажирская компания Фото:федеральная пассажирская компания Фото:федеральная пассажирская компания Фото:федеральная пассажирская компания Фото:федеральная пассажирская компания

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) показала визуализацию интерьеров новых вагонов СВ, которые включат в составы некоторых поездов на замену устаревшим. Как сообщили в компании, до конца 2023 года она планирует получить около 30 вагонов.

В новом варианте СВ предусмотрена иная планировка: полки будут расположены вертикально, друг над другом, а не как сейчас, друг напротив друга.

Проект предусматривает концепцию «смежного» купе, где два соседних отсека объединены между собой дверью. Дверь можно заблокировать, а полку — трансформировать в диван или кровать. В каждом купе будут откидные сиденья, сейфы, столики со встроенной раковиной и мультимедийные экраны.

В начале июня глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что компания заказала у вагоностроителей туристические вагоны со стеклянными потолками.

Белозеров рассказывал также, что к 2027 году РЖД планируют закончить строительство российского высокоскоростного поезда, разработка которого идет несколько лет. Предполагается, что максимальная скорость составит 360 км/ч. Сейчас, по его словам, подготовлен дизайн состава, также специалисты прорисовали проект поезда на дальнейших стадиях его производства.

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