ФАС заподозрила продавцов наушников в создании картеля

По данным ФАС, недобросовестные продавцы общались в чате мессенджера и координировали свои действия: писали негативные комментарии конкурентам и заказывали наушники «в никуда», что понижало рейтинг предпринимателей вне сговора

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

Предприниматели на маркетплейсах создали картель для поддержания цен на беспроводные наушники, чтобы противостоять конкурентам, сообщила РБК Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Продавцы в период с октября 2023 года по февраль 2024 года с помощью общего чата в мессенджере договаривались о поддержании цен на беспроводные наушники для борьбы с конкурентами. Участники картеля синхронно поднимали стоимость аксессуаров, контролировали соблюдение договоренностей и обсуждали применение санкций в отношении тех, кто не поддержал сговор, уточняет ФАС.

В частности, по данным ФАС, присутствующие в чате продавцы выкупали продукцию у добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в картеле, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, после чего товар никто не забирал. По истечении срока наушники возвращались продавцу.

Таким образом, участники сговора ограничивали конкурентов в возможности вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль, рассказали в ФАС. Рейтинг конкурентов на маркетплейсах продавцы-злоумышленники снижали за счет негативных отзывов.

Ведомство установило факты синхронного повышения цен на товары в промежутки времени, совпадающие с датами соответствующих сообщений в общем чате продавцов. ФАС возбудила дела по признакам картельного сговора, в случае, если вина будет доказана, участникам сговора грозят оборотные штрафы.