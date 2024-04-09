ФАС выдала предупреждение Wildberries

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала маркетплейсу Wildberries предупреждение в связи с нарушениями антимонопольного законодательства, выявленными после жалоб продавцов и покупателей.

Служба установила, что Wildberries:

в своей оферте о реализации товара называет условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора;

почти ежедневные изменения тарифов компании логистические услуги и услуги хранения могут влиять на продавцов и условия ведения их деятельности на маркетплейсе, при этом условия изменения тарифов не определены;

штрафные санкции в отношении продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, несоразмерны, условия их наложения не определены.

ФАС рекомендовала Wildberries изменить оферту о реализации товара на своем сайте и «прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства». Причем эти действия не должны изменить условия для контрагентов маркетплейса в худшую сторону.

Если предупреждение не будет исполнено, то ФАС будет вправе возбудить антимонопольное дело против Wildberries.

«Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес. Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. Мы внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требовании службы как добросовестный участник рынка», — сообщила компания.

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