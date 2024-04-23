ФАС: обнаружен картельный сговор при реализации двух нацпроектов

ФАС обнаружила картельный сговор при реализации двух нацпроектов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Картельный сговор на 2,8 млрд руб. раскрыли при внедрении нацпроектов «Демография» и «Образование», сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

В организации картеля подозревают ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей. По данным ФАС, антиконкурентное соглашение компании заключили во время торгов на выполнение строительных работ в трех регионах.

«Признаки сговора обнаружены на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории г. Москвы, Приморского края и ХМАО», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в ООО «Парк Инвест» и обратился за комментарием в ООО «Гардарика».

ФАС возбудила дело по п. 2 ч. 1 ст. 11 федерального закона о защите конкуренции.

В ведомстве также подчеркнули, что хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП России (заключение соглашения, ограничивающего конкуренцию).

В конце 2023 года ФАС раскрыла картельный сговор на торгах по поставке продуктов в бюджетные и медицинские учреждения на сумму более 1,9 млрд руб. Торги проходили в Москве, Московской и Калужской областях.

В нарушении антимонопольного законодательства обвинили ООО «Веста» и ООО «АСТ Сервис». По данным ФАС, стороны заключили соглашение, чтобы поддержать цены на торгах по поставке продуктов питания.