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Глава Simple предупредил о риске исчезновения дешевого вина к 2025 году

Simple Group: импортное вино дешевле 700 руб. исчезнет из России к 2025 году
К началу 2025 года из российских магазинов исчезнет импортное вино стоимостью до 700 руб. за бутылку. Такой прогноз дал президент Simple Group Максим Каширин. К этому может привести рост импортных пошлин и ставок акцизов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В течение следующего года из российских магазинов может исчезнуть импортное вино стоимостью до 700 руб. Такой прогноз в интервью РБК дал Максим Каширин, сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в Россию Simple Group. Произойдет это, по его словам, из-за повышения ставки таможенных пошлин на импортное вино, а также увеличения акцизов на тихие и игристые вина.

Ставки таможенных пошлин на импортные вина российское правительство решило поднять в июле этого года в ответ на западные санкции. С 1 августа 2023 года их размер составляет 20% вместо действовавших ранее 12,5%. По словам Каширина, новая пошлина оказалась чувствительной в категории импортных вин до €5 за бутылку. Кроме того, на цены накладываются и проблемы в самой Европе, отметил он: «Инфляция, стоимость стеклотары, картона, транспорта, электроэнергии — все растет... В итоге на полке в России целая категория вин просто умрет». Речь идет о категории вин до 700 руб., пояснил Каширин.

Глава Simple — РБК: «В итоге на полке целая категория вин просто умрет»
Бизнес
Максим Каширин

«До повышения пошлин многие дистрибьюторы делали запасы, поэтому процесс «умирания» этого сегмента будет происходить постепенно. По нашим прогнозам, он начнется после новогодних праздников и продлится вплоть до начала 2025 года», — отметил он.

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), импорт тихих и игристых вин в Россию за январь—июль 2023 года вырос на 45% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, до 233,4 млн литров.

«Проблема, к сожалению, в том, что в правительстве владеют далеко не всей информацией о том, какие меры поддержки были бы по-настоящему эффективны. Они не должны крыться в повышении цен на импортное вино, потому что подорожает все. Странно думать, что если импортное вино будет дороже, то российское будет продаваться лучше. Серьезно? Российские производители тоже поднимут цены, вся категория станет дороже. Любой нормальный человек понимает: если вся категория станет дороже, станут ли ее пить больше? Нет. Потому что если дороже — пьем меньше. Пьем меньше — значит продать сложнее», — заявил Каширин.

Вслед за повышением импортных пошлин в правительстве приняли решение увеличить ставку акциза на все вино — с действующих сейчас 34 руб. за 1 л тихого вина и 45 руб. за 1 л игристого до 108 руб. и 141 руб. соответственно. Новые ставки начнут действовать с 1 мая 2024 года. При этом у российских виноделов есть возможность получить налоговый вычет при условии, что средства будут направлены на развитие хозяйства.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press


Сформированные розничными сетями запасы по старым ценам, по словам Каширина, будут реализованы за Новый год или к марту 2024 года. «Далее следующая итерация — новые ставки акциза. И тут будет очень интересно посмотреть — как поменяются цены и на российское вино, и на импортное. Будет только тогда относительно понятно — что мы выиграли-то? Какое-то большое российское хозяйство будет зарабатывать больше денег за счет повышения цен. И что? Государству от этого ничего не прибавится. Это будет перекладывание денег из кармана потребителей в карман еще больший — карман производителей».

Найти недорогие вина, по словам Каширина, можно будет только в Южной Африке. Но лишь теоретически, потому что к местным производителям есть вопросы. Пострадают от повышения цен, по его мнению, российские розничные сети. «Самый главный глобальный игрок недорогого алкоголя — это сети, они недовольны сложившейся ситуацией: они лишаются большого сегмента дешевой продукции», — заключил Каширин.

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Теги
Мария Котова Мария Котова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
алкогольный рынок цены на вино акцизы
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