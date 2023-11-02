«Пятерочка» займет площади одной из крупнейших дальневосточных сетей

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Крупнейший по обороту российский ретейлер X5 Group откроет 71 магазин в Хабаровском крае на площадях торговой сети «Амба», сообщает федеральная компания. И уточняет, что права на долгосрочную аренду помещений общей площадью 49,1 тыс. кв. м получила торговая сеть «Пятерочка».

Предполагается, что объекты будут реконструированы до конца первого квартала 2024 года. Речь идет, в частности, о 43 магазинах в Комсомольске-на-Амуре, 14 — в Хабаровске и еще 14 — в других городах Хабаровского края. Условия сделки не раскрываются.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров прокомментировал, что еще в 2022 году «Амба» была третьей по обороту локальной розничной сетью на Дальнем Востоке после «Самбери» и «Реми». По его данным, выручка розничного бизнеса ГК «ДИС», управляющей «Амбой», по итогам прошлого года превысила 20 млрд руб.

Но, судя по сообщениям местных СМИ, в этом году у компании начались проблемы, и весной ее магазины стали готовиться к закрытию, а помещения были выставлены на продажу. Оценить стоимость покупки прав аренды Бурмистров затруднился, но отметил, что поскольку у «Амбы» много хороших локаций, то X5 Group предложила наиболее выгодные условия.

Федеральные розничные сети активно осваивают Дальний Восток. В сентябре 2022 года X5 Group заключила соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, запланировав вложить 10 млрд руб. в открытие магазинов и строительство распределительных центров в этом регионе. В том же году группа приобрела 70% в капиталах локальных ретейлеров «Красный Яр» и «Слата», а также получила опцион на выкуп оставшихся долей.

На прошлой неделе вторая по обороту розничная сеть в стране «Магнит» объявила о намерении приобрести 33,01% долей в дальневосточной сети «Самбери» — крупнейшем ретейлере региона. В рамках сделки «Магнит» также получит опцион на выкуп оставшихся долей местной компании, общая оценка которой — 20–25 млрд руб. Ранее претендентом на покупку «Самбери» называли X5 Group.

Дальний Восток — перспективный рынок для федеральных сетей, так как низкий уровень проникновения сетевого ретейла и высокие цены на продукты обеспечивают хорошую доходность при эффективной логистике, пояснил Бурмистров. Главное — развить собственную логистическую инфраструктуру, в частности построить распределительные центры.

X5 Group анонсировала начало строительства такого объекта в Хабаровске в 2024 году. Ключевой проблемой развития на Дальнем Востоке является дефицит хороших локаций для открытия магазинов, так как лучшие места заняты местными сетями, а объемы строительства здесь невысокие, заключил Бурмистров.