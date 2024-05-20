Минпромторг предложил регионам самим ограничивать долю торговых сетей

Регионы могут получить право самостоятельно определять максимальную рыночную долю торговых сетей, считает Минпромторг. По федеральному закону она не должна превышать 25% в одном муниципальном образовании. Но ФАС выступает против

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минпромторг предложил наделить регионы полномочиями самостоятельно устанавливать максимально допустимую рыночную долю торговых сетей на местном рынке. Такую идею министерство озвучило на проведенном 7 мая совещании с представителями Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), торговых сетей и региональных властей. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с ходом встречи, и подтвердил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, а также Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), которая включает ретейлеров X5 Group, «Магнит», «Азбуку вкуса» и др.

Сейчас доля торговых сетей в рамках Москвы, Санкт-Петербурга, а также одного муниципального района, округа или городского округа ограничена законодательством на федеральном уровне. У каждой торговой сети она не может превышать 25% от общего денежного объема продаж продовольственных товаров за предыдущий финансовый год. Соответствующие ограничения содержатся в законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», они были приняты в 2009 году. Повышение порога обсуждалось в марте этого года — тогда с предложением увеличить максимальную долю сетей до 35% выступил глава Тамбовской области Максим Егоров. В случае если установленный сейчас порог превышен, сеть не может приобретать или арендовать в границах муниципального образования дополнительную площадь для торговой деятельности.

Что говорят участники совещания

По итогам совещания 7 мая региональные власти и торговые сети не поддержали единогласно внесение изменений в закон о торговле, рассказал РБК Евтухов. По словам источника РБК, знакомого с ходом совещания, против любых изменений законодательства в этом вопросе выступает ФАС. РБК направил запрос в службу.

О том, что служба не поддерживает изменения, которые позволят крупным торговым сетям увеличить долю в регионах до 35%, заявил на заседании коллегии службы 16 мая ее глава Максим Шаскольский. Это, по его словам, может привести к уходу с рынка местных игроков, создать барьеры для входа новых компаний, особенно малых и средних предпринимателей, а также к негативным последствиям для потребителей, считает Шаскольский. Он добавил, что крупные сети могли бы расширяться на более отдаленных территориях и в новых регионах, где их появление положительно отразится на конкуренции и ценах для потребителей.

Среди торговых сетей единой позиции нет — по словам источника РБК, в X5 Group (магазины «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток») поддерживают идею повышение порога в целом, тогда как в «Магните» выступают против. В обеих сетях не предоставили комментариев. В АКОРТ лишь отметили, что целесообразность идеи Минпромторга еще будут прорабатывать федеральные органы исполнительной власти. Позицию ассоциация сформирует после разработки возможной модели реализации соответствующих изменений, добавил ее представитель.

В Минпромторге считают, что повышение установленной доли торговых сетей до 35% на всей территории страны сейчас нецелесообразно, рассказал РБК Евтухов. «Тем не менее, по моему мнению, регионы все-таки должны иметь возможность сами принимать решение о том, что доля торговых сетей на их конкретной территории может быть выше или ниже той, что установлена законом в целом», — добавил замглавы Минпромторга.

Что говорят эксперты

По мнению генерального директора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, проблема заключается не в самом размере рыночной доли, а в том, что методология ее подсчета несовершенна: Росстат сильно занижает размеры рынка в ряде муниципальных районов и городских округов, завышая таким образом доли ретейлеров. Кроме того, вопросы вызывает и то, в каких границах эта доля рассчитывается, добавляет эксперт.

Сейчас это муниципальные и городские округа, напоминает эксперт, однако для Москвы и Петербурга доля рассчитывается на общем рынке города. Логика законодателей в 2009 году была понятна: ограничения принимались именно в таком виде из опасения, что сети начнут открывать магазины только в крупных и привлекательных с точки зрения продаж населенных пунктах и не будут развиваться в сельской местности, поясняет Бурмистров.

Но сейчас ситуация выглядит принципиально иначе, и фактически законодательство вместо поддержки развития современного ретейла в малых населенных пунктах ограничивает его. Это связано с тем, что муниципальные районы могут включать в себя несколько удаленных друг от друга населенных пунктов и условная «Пятерочка» или «Магнит» может занимать долю 25%, имея объекты далеко не в каждом из них, отмечает эксперт.

В результате в других населенных пунктах муниципального района, куда, например, логистически удобно доставлять товары единым рейсом, открытие магазина оказывается ограничено, и местным жителям приходится переплачивать или ездить за продуктами за несколько километров, рассуждает Бурмистров. В то же время в Москве или Петербурге в рамках одного жилого квартала может быть несколько магазинов одной сети сразу, то есть доля выше 25%, при этом размер такого квартала превышает значительную часть сельских населенных пунктов, и конкуренцию это совершенно не ограничивает, обращает внимание эксперт.

По мнению Бурмистрова, необходимо совершенствовать правила расчета доли, укрупняя рынки. Так, в рамках одного субъекта максимальная доля 25% для одной торговой сети может быть установлена в региональной столице и такой же порог — совокупно для всех прочих населенных пунктов региона. Также, по мнению эксперта, необходимо упростить подсчет: вместо сбора Росстатом вручную перейти на данные ФНС и операторов фискальных данных. Что касается передачи полномочий об изменении доли на уровень регионов, то решать эти вопросы должны представители власти, которых прямым голосованием выбирает население, чтобы именно жители решали, какие магазины они хотят видеть в своих населенных пунктах, уверен эксперт.

РБК направил запрос в Росстат.