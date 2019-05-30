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В РЖД сменили куратора высокоскоростных магистралей
Вместо Александра Мишарина курировать проекты создания ВСМ будет главный инженер РЖД Сергей Кобзев. «Мишарин взялся за проект ВСМ в 2012 году, а воз и ныне там», — говорит источник РБК
Сергей Кобзев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Руководство ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) приняло решение о перераспределении обязанностей между топ-менеджерами компании. Из ведения первого заместителя гендиректора РЖД Александра Мишарина изъяты вопросы развития проектов, связанных со строительством в России высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).

«В связи с тем, что проекты создания высокоскоростных магистралей являются мощным технологическим фактором развития железнодорожной отрасли, курировать вопросы их практической реализации будет заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев», — говорится в сообщении РЖД, поступившем в РБК.

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В компании отметили, что Мишарин сосредоточится на реализации стратегии развития зарубежного бизнеса и реализации приоритетных проектов в других странах.

Близкий к РЖД источник сообщил РБК, что смена куратора ВСМ произошла после того, как работу Мишарина раскритиковали на заседании правления компании. «Мишарин взялся за проект ВСМ в 2012 году, а воз и ныне там», — сказал другой источник, близкий к РЖД.

Планы развития высокоскоростного движения в России были обозначены правительством еще в «Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года», утвержденной в 2008-м. В 2013 году в РЖД был создан проектный офис ВСМ Москва — Казань, который возглавил Мишарин. В 2016-м он говорил, что пробные поезда должны будут пройти по этой линии в 2020 году.

Однако в марте 2019 года источники РБК сообщили, что проект ВСМ от Москвы до Казани не получил окончательного одобрения президента страны Владимира Путина. Позднее сообщалось, что глава государства поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Президент действительно одобрил начало проектирования такой линии. Проектирование такое начнется. Это была инициатива [врио губернатора Петербурга Александра] Беглова и РЖД. Два крупнейших города России должны иметь высокоскоростное сообщение», — сказал позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Магистраль длиною в шесть лет

Строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани длиной 800 км обсуждается с 2013 года. Она позволила бы сократить время поездки из Москвы в Казань с 11,5 до 3,5 часа. С тех пор стоимость проекта РЖД выросла примерно с 1 трлн до 1,7 трлн руб. Предполагалось при этом, что государство выделит на ВСМ безвозвратный взнос в размере 700 млрд руб.

Первый этап строительства ВСМ на участке Москва (Железнодорожный) — Гороховец вошел в комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры до 2024 года, а также в долгосрочную программу развития РЖД до 2025-го. Стоимость первого участка, протяженностью 301 км, оценивается в 621 млрд руб.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Евгений Калюков
Теги: РЖД, ВСМ, Александр Мишарин
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