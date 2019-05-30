В РЖД сменили куратора высокоскоростных магистралей

Вместо Александра Мишарина курировать проекты создания ВСМ будет главный инженер РЖД Сергей Кобзев. «Мишарин взялся за проект ВСМ в 2012 году, а воз и ныне там», — говорит источник РБК

Сергей Кобзев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Руководство ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) приняло решение о перераспределении обязанностей между топ-менеджерами компании. Из ведения первого заместителя гендиректора РЖД Александра Мишарина изъяты вопросы развития проектов, связанных со строительством в России высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).

«В связи с тем, что проекты создания высокоскоростных магистралей являются мощным технологическим фактором развития железнодорожной отрасли, курировать вопросы их практической реализации будет заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев», — говорится в сообщении РЖД, поступившем в РБК.

В компании отметили, что Мишарин сосредоточится на реализации стратегии развития зарубежного бизнеса и реализации приоритетных проектов в других странах.

Близкий к РЖД источник сообщил РБК, что смена куратора ВСМ произошла после того, как работу Мишарина раскритиковали на заседании правления компании. «Мишарин взялся за проект ВСМ в 2012 году, а воз и ныне там», — сказал другой источник, близкий к РЖД.