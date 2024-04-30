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Война санкций ,  
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В Европе назвали российские удобрения «новым газом» для Европы

Гендиректор Yara Хольсетер: российские удобрения — новый газ для Европы
Сюжет
Война санкций
Свейн Торе Хольсетер, глава одного из крупнейших в мире производителей азотных удобрений, считает, что Европа, как «лунатик», становится зависимой от российских удобрений, как это было с газом
Транспортировка мешков с азотными удобрениями
Транспортировка мешков с азотными удобрениями (Фото: Денис Абрамов / РИА Новости)

Европа, сама не осознавая того, становится зависимой от российских удобрений, как это было с газом, считает генеральный директор норвежской компании Yara (один из крупнейших в мире производителей азотных минеральных удобрений) Свейн Торе Хольсетер, пишет Financial Times.

Поставки российского газа в Европу сократились в 2022 году, после начала военных действий на Украине и ответных санкций со стороны западных государств. Весной 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС преодолел зависимость от российских нефти и газа. По ее оценке, за восемь месяцев импорт газа в Европу снизился на 80%.

Азотные удобрения, необходимые для сельскохозяйственных культур, производятся из природного газа, пояснил Хольсетер. По его словам, удобрения — «это новый газ». «Парадокс состоит в том, что цель — снизить зависимость Европы от России, а мы сейчас, сами не осознавая того, можем наделить Россию способностью оказывать давление в сферах продуктов питания и удобрений», — отметил он.

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Цены на удобрения резко выросли после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года и введения санкций против России, что вынудило страны ЕС ограничить поставки российского газа (газ — основное сырье для азотных удобрений, таких как аммиак и мочевина). С тех пор удобрения подешевели, поскольку цены на газ упали, но европейская промышленность все еще испытывает трудности: российский импорт занимает большую долю рынка, пояснил Хольсетер. По его мнению, Россия может использовать свое положение на рынке для политического воздействия. «Когда вы производите что-то, что так важно для производства продуктов питания, это мощный инструмент», — отметил гендиректор Yara.

По данным Евростата, которые приводит издание, импорт азотных удобрений в ЕС в 2022–2023 годах увеличился на 34%, на долю России пришлось около трети от общего объема поставок. Импорт мочевины, одного из самых распространенных азотных удобрений, вырос на 53% — в два раза по сравнению с периодом с 2020 по 2021 год. Из этого объема 40% поступило из России. В текущем сезоне поставки замедлились, но доля российской мочевины по-прежнему составляет почти треть от всего импорта.

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Теги
Елена Чернышова
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