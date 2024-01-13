Президент Yara заявил о зависимости Евросоюза от российских удобрений

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Евросоюз сменил энергетическую зависимость от России на зависимость в сфере удобрений и продовольствия. Об этом заявил президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер, передает Euractiv.

«Европе удалось снизить энергетическую зависимость от России за очень короткое время. Однако у этого также была цена, которая была огромной как для домохозяйств, так и для промышленности», — сказал Холзетер.

Yara International — норвежская химическая компания, один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 в 2023 году Yara расположилась на 796-м месте

Он отметил, что замена удобрений из Европы на продукцию из России или других стран также негативно влияет на экологию. По его словам, ЕС импортирует удобрения с гораздо более высоким углеродным следом — «на 50–60 процентов выше, чем при европейском производстве».

Президент Yara заявил, что Россия «использует удобрения и продукты питания в качестве оружия». Он призвал Европу «не быть наивной в отношении того, что может произойти дальше». Холсетер описал 2024 год как «важный» для ЕС — в новом году нужно принять меры, определяющие следующее десятилетие в сельском хозяйстве. Он призвал помочь фермерам развивать «экологически чистые решения» и поддерживать уровень производства.

По данным Евростата, которые приводит издание, импорт азотных удобрений в ЕС в 2022–2023 годах увеличился на 34%, на долю России пришлось около трети от общего объема поставок. Импорт мочевины — одного из самых распространенных азотных удобрений, — вырос на 53% — в два раза по сравнению с периодом с 2020 по 2021 год. Из этого объема 40% поступило из России. В текущем сезоне поставки замедлились, но доля российской мочевины по-прежнему составляет почти треть от всего импорта.

Росстат в конце декабря 2023 года сообщил, что производство минеральных удобрений в России выросло в ноябре на 23,8% в годовом сравнении и составило 2,3 млн т. За 11 месяцев показатель увеличился на 9,9% — до 23,6 млн т.

Выпуск азотных удобрений в ноябре достиг 1,1 млн т. Это на 9,7% больше, чем в том же месяце 2022 года. За 11 месяцев 2023 года в России произвели 11,5 млн т азотных удобрений, что на 5,6% больше показателя за аналогичный период 2022 года.