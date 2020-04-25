Пандемия коронавируса , 25 апр, 19:39
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Мишустин поручил подготовить предложения по снятию ограничений с бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапному снятию ограничений, касающихся работы отдельных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Срок подготовки предложений — 30 апреля.
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