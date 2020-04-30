Moody's назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

Рейтинговое агентство назвало шесть компаний нефинансового сектора, наиболее уязвимых перед надвигающимся кризисом. Четыре из них представляют транспортную отрасль

Аэропорт Домодедово (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Рейтинговое агентство Moody's подготовило новый отчет о состоянии нефинансовых компаний в России (есть в распоряжении РБК). Согласно прогнозам аналитиков агентства, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора.

Всего агентство оценило состояние 63 крупных российских компаний. По большей части их состояние в условиях кризиса аналитики оценивают как устойчивое (53%). 37% они признали умеренно уязвимыми. В группу высокого риска попали только 10% компаний. Всем им агентство присвоило спекулятивный кредитный рейтинг. Среди них:

DME Limited — группа компаний, владеющих и оперирующих инфраструктурой аэропорта Домодедово (рейтинг Ba1 с прогнозом в сторону понижения);

Федеральная пассажирская компания (ФПК) — «дочка» РЖД, предоставляющая услуги перевозки пассажиров и багажа (рейтинг Baa2, стабильный прогноз);

O1 Properties — инвестиционная компания, входящая в список активов бизнесмена Бориса Минца и владеющая бизнес-центрами в Москве (рейтинг Caa3, стабильный);

LLC ROLF («Рольф») — автодилер, руководство которого сейчас обвиняется в незаконных валютных операциях (рейтинг B1 с перспективой понижения);

Globaltrans Investment PLC — единственный собственник оператора железнодорожных грузовых перевозок «Новая перевозочная компания» (НПК) (рейтинг Ba1 стабильный);

TransContainer PJSC — крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок в России «Трансконтейнер» (рейтинг Ba3, стабильный).

Транспортные компании оказываются под ударом из-за ограничений на перемещения граждан, поясняет агентство, и общего сокращения масштабов международное торговли. Для O1 Properties наиболее болезненным может оказаться сокращение платежей от арендаторов, а для «Рольфа» — приостановка торговой деятельности из-за карантинных ограничений.