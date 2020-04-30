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Moody's назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

Рейтинговое агентство назвало шесть компаний нефинансового сектора, наиболее уязвимых перед надвигающимся кризисом. Четыре из них представляют транспортную отрасль
Аэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Рейтинговое агентство Moody's подготовило новый отчет о состоянии нефинансовых компаний в России (есть в распоряжении РБК). Согласно прогнозам аналитиков агентства, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора.

Всего агентство оценило состояние 63 крупных российских компаний. По большей части их состояние в условиях кризиса аналитики оценивают как устойчивое (53%). 37% они признали умеренно уязвимыми. В группу высокого риска попали только 10% компаний. Всем им агентство присвоило спекулятивный кредитный рейтинг. Среди них:

  • DME Limited — группа компаний, владеющих и оперирующих инфраструктурой аэропорта Домодедово (рейтинг Ba1 с прогнозом в сторону понижения);
  • Федеральная пассажирская компания (ФПК) — «дочка» РЖД, предоставляющая услуги перевозки пассажиров и багажа (рейтинг Baa2, стабильный прогноз);
  • O1 Properties — инвестиционная компания, входящая в список активов бизнесмена Бориса Минца и владеющая бизнес-центрами в Москве (рейтинг Caa3, стабильный);
  • LLC ROLF («Рольф») — автодилер, руководство которого сейчас обвиняется в незаконных валютных операциях (рейтинг B1 с перспективой понижения);
  • Globaltrans Investment PLC — единственный собственник оператора железнодорожных грузовых перевозок «Новая перевозочная компания» (НПК) (рейтинг Ba1 стабильный);
  • TransContainer PJSC — крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок в России «Трансконтейнер» (рейтинг Ba3, стабильный).

Транспортные компании оказываются под ударом из-за ограничений на перемещения граждан, поясняет агентство, и общего сокращения масштабов международное торговли. Для O1 Properties наиболее болезненным может оказаться сокращение платежей от арендаторов, а для «Рольфа» — приостановка торговой деятельности из-за карантинных ограничений.

Экономисты заявили об ощутившей «холодное дыхание кризиса» промышленности
Экономика
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пока что большинство компаний (75%), деятельность которых оценивало Moody's, обладают достаточными запасами ликвидности на 2020 год для того, чтобы продолжать обслуживать свою задолженность без привлечения новых источников финансирования. Однако к концу года ситуация для бизнеса, полагающегося на внешние источники финансирования может осложниться из-за ситуации в экономике.

Для компаний-товаропроизводителей кризис будет означать падение доходов, однако, по оценкам Moody's, большинство из них имеет достаточные резервы для того, чтобы смягчить ущерб в течение двух — трех лет. Меньше от введенных ограничений пострадает ретейл, который занимается реализацией товаров первой необходимости.

В целом, по оценке Moody's, кризис обойдется российской экономике падением на 5,5% в 2020 году, в 2021 год рост составит порядка 2,2%.

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Экономика
Фото: Артем Житенев / ТАСС

Как ранее показал опрос Deloitte, доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года. 37% финансовых директоров прогнозируют снижение доходов своего предприятия, 40% — ожидают падения операционной прибыли.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Иван Ткачёв
Теги: Moody's, бизнес в России, рейтинговое агентство, кризис
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