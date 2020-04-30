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Пандемия коронавируса ,  
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Экономисты заявили об ощутившей «холодное дыхание кризиса» промышленности

По данным Института экономической политики им. Гайдара, падение спроса на промышленную продукцию в апреле оказалось сопоставимо с уровнем 2008 года. Предприниматели также зафиксировали снижение производства и сокращение персонала
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Падение спроса на промышленную продукцию в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением инфекции, оказалось сопоставимо с уровнем 2008 года. Об этом говорится в материалах Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, основанных на опросе предпринимателей (есть у РБК).

Так, по данным экспертов, в 2008 году после снижения спроса в сентябре к кризисному пункту оно достигло 60 пунктов. В апреле текущего года снижение уже составило 45 пунктов. При этом в первые три месяца 2020 года, по данным института, не было зарегистрировано кризисного спада продаж.

В этом месяце российская промышленность «в полной мере почувствовала «холодное дыхание» вирусного кризиса» и последствия ограничительных мер, пишут экономисты.

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Фото: Scott Olson / Getty Images

Вслед за спросом резко снизилось и производство продукции, говорится в материалах института. Так, за апрель текущего года показатель потерял сразу 50 пунктов. При этом к ноябрю 2008 года общая величина снижения (с сентября) составила 60 пунктов.

В апреле предприятия также зафиксировали резкое сокращение персонала — по данным института, в 2008 году для достижения сопоставимого изменения численности работников промышленности потребовалось полгода. При этом институт отметил, что сокращение персонала не привело к дефициту кадров на предприятиях. На недостаток сотрудников пожаловались только 6% предприятий, что стало минимальным показателем со времен дефолта 1998 года.

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В марте, по данным Росстата, рост промпроизводства на фоне распространения коронавирусной инфекции замедлился до 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщил РБК замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников, в апреле влияние пандемии будет более заметным, и сокращение производства может достичь уровня 5–10%.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: промышленность, коронавирус
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