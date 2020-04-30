Экономисты заявили об ощутившей «холодное дыхание кризиса» промышленности

По данным Института экономической политики им. Гайдара, падение спроса на промышленную продукцию в апреле оказалось сопоставимо с уровнем 2008 года. Предприниматели также зафиксировали снижение производства и сокращение персонала

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Падение спроса на промышленную продукцию в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением инфекции, оказалось сопоставимо с уровнем 2008 года. Об этом говорится в материалах Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, основанных на опросе предпринимателей (есть у РБК).

Так, по данным экспертов, в 2008 году после снижения спроса в сентябре к кризисному пункту оно достигло 60 пунктов. В апреле текущего года снижение уже составило 45 пунктов. При этом в первые три месяца 2020 года, по данным института, не было зарегистрировано кризисного спада продаж.

В этом месяце российская промышленность «в полной мере почувствовала «холодное дыхание» вирусного кризиса» и последствия ограничительных мер, пишут экономисты.

Вслед за спросом резко снизилось и производство продукции, говорится в материалах института. Так, за апрель текущего года показатель потерял сразу 50 пунктов. При этом к ноябрю 2008 года общая величина снижения (с сентября) составила 60 пунктов.