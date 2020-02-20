Суд продлил арест члену совета директоров «Рольфа» Анатолию Кайро

Анатолий Кайро (Фото: City News Moskva / Global Look Press)

Басманный суд Москвы продлил домашний арест бывшему гендиректору «Рольф Эстейта» Анатолию Кайро, который проходит по делу о незаконном выводе из страны 4 млрд руб. Об этом РБК сообщил его адвокат Антон Гусев. О продлении ареста Кайро до 25 мая РБК также сообщили в пресс-службе суда.

По словам Гусева, за полгода, которые его подзащитный провел под арестом, следствие не представило ни одного доказательства его вины или подтверждений правовых оснований для продления ареста. «Это исключительно форма давления на моего подзащитного с целью добиться дачи выгодных следствию показаний. В ближайшее время мы намерены обжаловать это решение в апелляционной инстанции», — заявил адвокат Кайро.

Вместе с Кайро по делу проходят еще три человека — основатель «Рольфа» Сергей Петров, а также бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и директор кипрской Panabel Limited (приняла решение о продаже «Рольф Эстейта») Георгий Кафкалия. Их подозревают в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК России).