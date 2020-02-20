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Суд продлил арест члену совета директоров «Рольфа» Анатолию Кайро

Анатолий Кайро (Фото: City News Moskva / Global Look Press)

Басманный суд Москвы продлил домашний арест бывшему гендиректору «Рольф Эстейта» Анатолию Кайро, который проходит по делу о незаконном выводе из страны 4 млрд руб. Об этом РБК сообщил его адвокат Антон Гусев. О продлении ареста Кайро до 25 мая РБК также сообщили в пресс-службе суда.

По словам Гусева, за полгода, которые его подзащитный провел под арестом, следствие не представило ни одного доказательства его вины или подтверждений правовых оснований для продления ареста. «Это исключительно форма давления на моего подзащитного с целью добиться дачи выгодных следствию показаний. В ближайшее время мы намерены обжаловать это решение в апелляционной инстанции», — заявил адвокат Кайро.

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Вместе с Кайро по делу проходят еще три человека — основатель «Рольфа» Сергей Петров, а также бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и директор кипрской Panabel Limited (приняла решение о продаже «Рольф Эстейта») Георгий Кафкалия. Их подозревают в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК России).

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По версии следствия, Петров в 2014 году незаконно перечислил 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Для этого он и его соучастники составили подложный договор о покупке «Рольфом» акций «Рольф Эстейт».

Сторона защиты настаивает, что сделка по приобретению компанией «Рольф» акций «Рольф Эстейт», которая стала причиной возбуждения уголовного дела, была проведена в соответствии с российским законодательством.

Кроме Кайро, остальные фигуранты дела находятся за границей. Так, Сергей Петров живет в Австрии. В разговоре с РБК в июне 2019 года он сообщил, что не намерен возвращаться в Россию. Позднее его объявили в международный розыск.

Теги: суд, арест, совет директоров, «Рольф», новости РБК
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