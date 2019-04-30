Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах

В целом в российских территориальных водах будет уложено около 100 км газопровода. Еще более 1,1 тыс. км труб уже уложено в водах Финляндии, Швеции и Германии, рассказали представители оператора проекта Nord Stream 2 AG

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Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении оператора проекта — Nord Stream 2 AG.

В России, согласно заявлению пресс-службы, работает судно Solitaire (принадлежит швейцарской компании Allseas). На его борту, указали в Nord Stream 2 AG, работают до 420 человек. Работы по трубоукладке оно будет выполнять круглосуточно и без выходных. 12-метровые трубы весом 24 т для строительства будут поставлять из ближайшего логистического центра в финской Котке.

В целом в российских водах строители уложат около 100 км газопровода. Предполагается, что работы завершатся в течение месяца, указал оператор проекта.

Также строительство, напомнили в Nord Stream 2 AG, продолжается на германском береговом участке и в исключительной экономической зоне Швеции. На данный момент в водах Финляндии, Швеции и Германии уложено уже более 1,1 тыс. км газопровода, напомнили в пресс-службе.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м. Планируемая протяженность каждой нитки — 1224 км. Оператором строительства «Северного потока-2» выступает компания Nord Stream AG. Ее единственным акционером является ПАО «Газпром».