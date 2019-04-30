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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах
В целом в российских территориальных водах будет уложено около 100 км газопровода. Еще более 1,1 тыс. км труб уже уложено в водах Финляндии, Швеции и Германии, рассказали представители оператора проекта Nord Stream 2 AG
Фото: Alex Kraus / Bloomberg

Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении оператора проекта — Nord Stream 2 AG.

В России, согласно заявлению пресс-службы, работает судно Solitaire (принадлежит швейцарской компании Allseas). На его борту, указали в Nord Stream 2 AG, работают до 420 человек. Работы по трубоукладке оно будет выполнять круглосуточно и без выходных. 12-метровые трубы весом 24 т для строительства будут поставлять из ближайшего логистического центра в финской Котке.

В целом в российских водах строители уложат около 100 км газопровода. Предполагается, что работы завершатся в течение месяца, указал оператор проекта.

Также строительство, напомнили в Nord Stream 2 AG, продолжается на германском береговом участке и в исключительной экономической зоне Швеции. На данный момент в водах Финляндии, Швеции и Германии уложено уже более 1,1 тыс. км газопровода, напомнили в пресс-службе.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м. Планируемая протяженность каждой нитки — 1224 км. Оператором строительства «Северного потока-2» выступает компания Nord Stream AG. Ее единственным акционером является ПАО «Газпром».

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Также в проекте участвуют пять европейских компаний (австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper). На сегодняшний день построена уже треть будущего газопровода. Ввести в эксплуатацию объект планируется в конце 2019 года.

Против строительства трубопровода выступают США. Так, в Госдепе ранее отмечали, что подобный проект, по мнению Вашингтона, может предоставить России «еще один инструмент для политического давления», а президент США Дональд Трамп обещал не допустить потока «трубопроводных долларов» в Россию.

В Кремле такие заявления связывали с попыткой американских властей заставить европейцев покупать более дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов.

Авторы: Евгения Маляренко, Тимофей Дзядко
Теги: «Северный поток-2»
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