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«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» построен на одну треть. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.

Общая протяженность уложенных на дно Балтийского моря труб газопровода сейчас составляет 818 км, сообщила компания.

Две нитки газопровода «Северный поток-2» должны пройти из России по дну Балтийского моря до Германии. Планируемая протяженность каждой из двух ниток — 1224 км. Совокупная пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Оператором строительства «Северного потока — 2» выступает компания Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

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В сообщении «Газпрома» также сообщается, что в ​начале 2019 года компания на 32,9% увеличила поставки газа в Австрию. Вопросы сотрудничества с этой страной обсудили на встрече в Москве председатель правления австрийской компании OMV AG Райнер Зеле и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Всего с 1 января по 5 марта «Газпром» поставил в страну 3,3 млрд куб. м газа.

Против строительства «Северного потока-2» выступают Украина, Польша, США. Эти страны опасаются, что строительство газопровода увеличат энергетическое влияние России и снизят роль транзита российского газа через Украину. Администрация Дональда Трампа и он лично неоднократно призывали Германию и другие страны Европы отказаться от его строительства. Однако Берлин и Москва неоднократно заявляли, что проект газопровода является чисто экономическим и не связан с политическими соображениями.

Теги: «Северный поток – 2», газопровод
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