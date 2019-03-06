Газопровод «Северный поток — 2» построен на одну треть. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.

Общая протяженность уложенных на дно Балтийского моря труб газопровода сейчас составляет 818 км, сообщила компания.

Две нитки газопровода «Северный поток-2» должны пройти из России по дну Балтийского моря до Германии. Планируемая протяженность каждой из двух ниток — 1224 км. Совокупная пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Оператором строительства «Северного потока — 2» выступает компания Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

В сообщении «Газпрома» также сообщается, что в ​начале 2019 года компания на 32,9% увеличила поставки газа в Австрию. Вопросы сотрудничества с этой страной обсудили на встрече в Москве председатель правления австрийской компании OMV AG Райнер Зеле и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Всего с 1 января по 5 марта «Газпром» поставил в страну 3,3 млрд куб. м газа.