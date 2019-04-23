Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в интервью газете Polska Times.

«Я против этого проекта. Как глава Европейской комиссии я использую все правила, чтобы заблокировать «Северный поток-2», — сказал он.

«Думая о Европе, мы должны думать о независимости от российского газа», — подчеркнул он.

В середине марта Вебер также отверг строительство «Северного потока-2». Он отмечал, что для его блокировки уже есть инструменты, среди которых газовая и энергетическая директива.