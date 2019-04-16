«Аэрофлот» увеличит закупку российских самолетов МС-21 на 35 машин

«Аэрофлот» может приобрести еще 35 российских самолетов МС-21, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Каталожная стоимость одного лайнера оценивается в $96,1 млн

Самолет МС-21 (Фото: Юлия Кузьмина / ТАСС)

Авиакомпания «Аэрофлот», крупнейший покупатель среднемагистральных лайнеров МС-21, планирует увеличить заказ с 50 до 85 штук. Об этом на итоговой коллегии Минпромторга сообщил вице-премьер Юрий Борисов, передает корреспондент РБК.

«В настоящее время ведется подготовка к контрактации дополнительных 35 самолетов», — сказал Борисов. Компания «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) планирует начать выпуск МС-21 в 2021 году, сейчас самолет проходит сертификацию, добавил вице-премьер. Всего у производителя 175 твердых заказов.

В пресс-службе «Аэрофлота» отказались комментировать РБК слова вице-премьера.

В прошлом году «Аэрофлот» получил в операционный лизинг 50 МС-21 от лизинговой компании «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис». Сумма лизинговых платежей составила более $5 млрд. В августе 2018 года президент ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что каталожная цена МС-21 составит более $96 млн. «Эксплуатация МС-21 позволит авиакомпаниям экономить порядка $2 млн в год по сравнению с актуальным поколением Airbus 320 и Boeing 737. За счет меньшего расхода топлива, большего комфорта и сокращения времени оборачиваемости воздушного судна», — пояснил Слюсарь в интервью газете «Ведомости».