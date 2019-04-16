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«Аэрофлот» увеличит закупку российских самолетов МС-21 на 35 машин
«Аэрофлот» может приобрести еще 35 российских самолетов МС-21, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Каталожная стоимость одного лайнера оценивается в $96,1 млн
Самолет МС-21 (Фото: Юлия Кузьмина / ТАСС)

Авиакомпания «Аэрофлот», крупнейший покупатель среднемагистральных лайнеров МС-21, планирует увеличить заказ с 50 до 85 штук. Об этом на итоговой коллегии Минпромторга сообщил вице-премьер Юрий Борисов, передает корреспондент РБК.

«В настоящее время ведется подготовка к контрактации дополнительных 35 самолетов», — сказал Борисов. Компания «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) планирует начать выпуск МС-21 в 2021 году, сейчас самолет проходит сертификацию, добавил вице-премьер. Всего у производителя 175 твердых заказов.

В пресс-службе «Аэрофлота» отказались комментировать РБК слова вице-премьера.

В прошлом году «Аэрофлот» получил в операционный лизинг 50 МС-21 от лизинговой компании «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис». Сумма лизинговых платежей составила более $5 млрд. В августе 2018 года президент ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что каталожная цена МС-21 составит более $96 млн. «Эксплуатация МС-21 позволит авиакомпаниям экономить порядка $2 млн в год по сравнению с актуальным поколением Airbus 320 и Boeing 737. За счет меньшего расхода топлива, большего комфорта и сокращения времени оборачиваемости воздушного судна», — пояснил Слюсарь в интервью газете «Ведомости».

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Сейчас в «Аэрофлоте» эксплуатируются 22 лайнера Airbus A330, 37 — Airbus A321, 80 — Airbus A320, 47 — Boeing 737-800, 19 лайнеров Boeing 777-300ER и 50 отечественных Sukhoi Superjet 100. Источник, близкий к авиационной группе, говорил РБК, что российские МС-21 будет использовать именно «Аэрофлот», а не его «дочки» — «Победа» или «Россия», поскольку материнской компании не так принципиален состав парка из-за ее многопрофильности.

Запустить серийное производство МС-21 планировалось в конце 2019 года. Но в феврале 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что дату перенесут на 2020 год, потому что американские партнеры из-за санкций отказались поставлять композиты. В результате материалы для создания крыла лайнера было решено производить на заводе «Росатома» в Татарстане. По оценкам правительства, дополнительные затраты составят 2,5 млрд руб.

Авторы: Мария Кокорева, Инна Сидоркова
Теги: МС-21, «Аэрофлот»
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