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Война санкций ,  
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В «Норникеле» сообщили об отказах иностранных банков работать с компанией

«Норникель»: иностранные банки отказываются обслуживать операции компании
Сюжет
Война санкций
Несмотря на то, что «Норникель» не попал под западные санкции, иностранные банки отказываются от работы с ним, рассказал вице-президент Антон Берлин. Главной целью «Норникеля» он назвал интеграцию в цепочку создания стоимости
Норникель GMKN ₽15 108 -0,66% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Иностранные банки отказываются принимать и переводить деньги за продукцию «Норникеля», сообщил в интервью Reuters вице-президент компании Антон Берлин.

Вместе с тем он отметил, что некоторые клиенты в Европейском Союзе также отказываются покупать продукцию российской компании. В качестве примера топ-менеджер привел финский завод Harjavalta, выпускающего никель и кобальт для аккумуляторных батарей для электромобилей.

«Мы перестраиваем нашу систему продаж <...> В таких условиях главная цель — продать все, что мы производим», — подчеркнул Берлин.

Он добавил, что в условиях международных ограничений крупнейшим рынком сбыта «Норникеля» стал Китай. По его словам, компания будет стремиться интегрироваться в цепочку создания стоимости, чтобы «нас нельзя было вырвать из мировой экономики».

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

О том, что из-за западных санкций против российских компаний и товаров, которые напрямую не касаются «Норникеля», компания вынуждена переориентировать часть своих поставок на рынки Азии и других дружественных стран, еще в 2022 году говорил в интервью РБК ее крупнейший совладелец и президент Владимир Потанин. «Для того чтобы бороться с этим санкционным встречным ветром, как я неоднократно говорил, нужен так называемый план Б, то есть переориентация наших поставок, наших партнерских отношений на так называемые дружественные страны», — указывал он.

Переориентация компании на Азию связана с тем, что она практически прекратила сотрудничество с западными инвесторами и международными банками, отмечал вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию «Норникеля» Владимир Жуков. «Диалоги ведутся, но уже по инерции. С этой точки зрения, конечно, наш фокус пока внутри страны. Но мы пытаемся смотреть на возможности, которые есть на азиатском рынке, прежде всего в Китае», — говорил он.

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Так, если в 2021 году доля Азии в поставках «Норникеля» составляла 27% ($4,7 млрд), то уже в 2022-м она выросла до 31% ($5 млрд), а по итогам первого квартала 2023 года поставки продукции на азиатский рынок выросли до 45% от общего объема продаж. Больше всего за эти годы снизилась доля продаж в Европе, однако в Северной и Южной Америке она практически не изменилась: в 2021 и 2022 годах продажи в Америке составили 15% от всего объема ($2,3 млрд и $2,6 млрд соответственно), в первом квартале 2023 года — 17%.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
«Норникель» иностранные банки санкции
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