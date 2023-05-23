Доля поставок «Норникеля» в Азию выросла до 45%

«Норникель», у которого еще в 2021 году больше половины продукции поставлялось в Европу, в первом квартале 2023 года увеличил долю Азии в продажах до 45%. Компания рассчитывает и дальше наращивать поставки в Китай

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

«Норильский никель» в первом квартале 2023 года увеличил поставки продукции на азиатский рынок до 45% от общего объема продаж. Об этом говорится в презентации результатов компании в области устойчивого развития за прошлый год, которую менеджмент представил во вторник, 23 мая. Общий объем продаж в деньгах там не указывается.

В 2021 году доля Азии в поставках «Норникеля» составляла 27% на сумму $4,7 млрд, в 2022-м — 31% ($5 млрд). При этом снижается объем поставок продукции компании в Европу — с 53% в 2021 году ($9 млрд) до 47% ($7,5 млрд) в 2022-м и до 24% — в первом квартале 2023 года, следует из презентации.

Однако доля поставок в Северную и Южную Америку практически не изменилась: в 2021 и 2022 годах они составили 15% от всего объема ($2,3 млрд и $2,6 млрд соответственно), в первом квартале 2023 года — 17%.

На этом фоне потребление продукции «Норникели» в России и странах СНГ выросло с 4% в 2021 году ($0,7 млрд) до 8% в 2022 году ($1,3 млрд) и 13% в январе—марте 2023 года. Внутренний спрос увеличился благодаря импортозамещению, которое проводят российские производители, сказал вице-президент «Норникеля» по сбыту Антон Берлин в ходе презентации.

Из-за западных санкций против российских компаний и товаров, которые напрямую не касаются «Норникеля», компания вынуждена переориентировать часть своих поставок на рынки Азии и других дружественных стран, говорил в интервью РБК в июле 2022 года ее крупнейший совладелец и президент Владимир Потанин. «Для того чтобы бороться с этим санкционным встречным ветром, как я неоднократно говорил, нужен так называемый план Б, то есть переориентация наших поставок, наших партнерских отношений на так называемые дружественные страны», — указывал он.

Переориентация компании на Азию связана с тем, что она практически прекратила сотрудничество с западными инвесторами и международными банками. «Диалоги ведутся, но уже по инерции. С этой точки зрения, конечно, наш фокус пока внутри страны. Но мы пытаемся смотреть на возможности, которые есть на азиатском рынке, прежде всего в Китае», — сказал вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию «Норникеля» Владимир Жуков.

Основные поставки «Норникеля» действительно идут в Китай, на склады Шанхайской биржи, а также отдельно — на биржу Гонконга, считает независимый эксперт по промышленности Максим Шапошников. В Азии сейчас есть и спрос промышленности (производство сплавов, проката, автомобильных катализаторов), и крупные трейдеры, торгующие на весь мир, отмечает эксперт. По его словам, «Норникель» поставляет туда металлы (никель и медь) и основной объем концентрата с Быстринского ГОКа. Поставки платиноидов компании также сильно переориентировались на Азию, указывает он.

Из-за усложнения логистики и переориентации поставок расходы компании существенно выросли. В презентации говорится, что из-за этого и накопления продукции на складах прирост рабочего капитала составил $1 млрд.

По итогам 2022 года выручка «Норникеля» снизилась на 5%, до $16,9 млрд, показатель EBITDA — на 17%, до $8,7 млрд, а чистая прибыль — на 16%, до $5,9 млрд. В конце апреля совет директоров компании большинством голосов рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за прошлый год — впервые с 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис.