Дуров объяснил выпуск облигаций защитой «независимой природы» Telegram

В марте Telegram занял на рынке $1 млрд, разместив пятилетние конвертируемые долларовые облигации. Основатель утверждал, что такая форма привлечения средств позволит сохранить независимую природу мессенджера

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Инвесторы Telegram не получают никаких прав при управлении месседжером и не смогут влиять на политику компании, заявил его основатель Павел Дуров в беседе в чате Durov's Chat.

«Владение облигациями не подразумевает наличия каких-либо значимых рычагов, как и «дружба» с кем-то, кто владеет облигациями. Облигации Telegram — это форма долга, которую любой инвестор теперь может купить на вторичном рынке», — пояснил Дуров.

По словам бизнесмена, выпуск таких бумаг сильно отличается от продажи акций, при которой инвесторы получают право голоса и места в совете директоров. «Выпуск облигаций позволил Telegram привлекать средства, не жертвуя своей независимой природой», — заключил Дуров.

12 марта Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. Как сообщили источники РБК, размещение прошло по цене номинала, а минимальный лот для участия составил $500 тыс. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения. От продажи бондов удалось привлечь более $1 млрд, объявил Дуров.