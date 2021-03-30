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Дуров объяснил выпуск облигаций защитой «независимой природы» Telegram

В марте Telegram занял на рынке $1 млрд, разместив пятилетние конвертируемые долларовые облигации. Основатель утверждал, что такая форма привлечения средств позволит сохранить независимую природу мессенджера
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Инвесторы Telegram не получают никаких прав при управлении месседжером и не смогут влиять на политику компании, заявил его основатель Павел Дуров в беседе в чате Durov's Chat.

«Владение облигациями не подразумевает наличия каких-либо значимых рычагов, как и «дружба» с кем-то, кто владеет облигациями. Облигации Telegram — это форма долга, которую любой инвестор теперь может купить на вторичном рынке», — пояснил Дуров.

По словам бизнесмена, выпуск таких бумаг сильно отличается от продажи акций, при которой инвесторы получают право голоса и места в совете директоров. «Выпуск облигаций позволил Telegram привлекать средства, не жертвуя своей независимой природой», — заключил Дуров.

Telegram разместил бонды на $1 млрд
Финансы
Фото:Christoph Hard / imago images / Future Image / ТАСС

12 марта Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. Как сообщили источники РБК, размещение прошло по цене номинала, а минимальный лот для участия составил $500 тыс. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения. От продажи бондов удалось привлечь более $1 млрд, объявил Дуров.

О вкладе в компанию Дурова сообщили, в частности, два инвестиционных фонда из Абу-Даби — Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners: они приобрели пятилетние конвертируемые облигации Telegram на $75 млн каждый. Одним из инвесторов Telegram также стал Российский фонд прямых инвестиций, который вложился в проект совместно с Mubadala Investment Company. В фондах пояснили РБК, что РФПИ приобрел миноритарный пакет в инвестиции Mubadala в облигации Telegram в рамках российско-эмиратской инвестиционной платформы.

После привлечения средств Дуров заявил, что это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохранив независимость. По его словам, привлеченные ресурсы будут способствовать монетизации, а также приблизят Telegram к конечной цели — стать финансово устойчивым проектом.

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С 26 марта возможность торговать еврооблигациями Telegram получили квалифицированные инвесторы на Санкт-Петербургской бирже. «Доступ реализован через расчетно-клиринговую инфраструктуру дочерней НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ», являющуюся центральным контрагентом, все сделки будут заключаться и рассчитываться с ее участием», — пояснили на бирже. Торги будут проходить в долларах США с расчетами Т+2, номинал одной акции — $1 тыс., сообщил представитель биржи «Коммерсанту».

Автор
Анастасия Батманова
Павел Дуров Telegram листинг
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РФПИ совместно с арабским фондом инвестировал в Telegram
Бизнес
Telegram разместил бонды на $1 млрд
Финансы
Арабский фонд объяснил инвестиции РФПИ в Telegram
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