Санкт-Петербургская биржа начала торги бондами Telegram

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 76,17 (+0,02) Инвестиции, 25 мар, 12:18
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 89,98 (-0,07) Инвестиции, 25 мар, 12:18
Допрос задержанных в Ростове-на-Дону вандалов. Видео Общество, 12:15 Что должна уметь современная кофемашина РБК Cтиль и De’Longhi, 12:15 Глава Ростовской области объяснил просчетом проблему с пахнущей водой Общество, 12:13 Мантуров проехал за рулем доступного российского электрокара Zetta Авто, 12:12 «Юникорн» обеспечит системами «Умный дом» квартиры от ГК ФСК Партнерский материал, 12:05 «Ростех» предложил альтернативный вариант финансирования мусорных заводов Бизнес, 12:00 IPO недели: Coursera, сломавшая привычные представления об учебе Инвестиции, 12:00 Как заработать на любимом деле: подкаст «‎Меня сократили» Экономика образования, 12:00  Как трансформировался сегмент Private Banking и как меняются VIP-клиенты Партнерский материал, 11:56 Два человека пострадали при пожаре в Псковской городской больнице Общество, 11:53 Как интернет-торговля расширяет аудиторию офлайн-магазинов Партнерский материал, 11:46 Aurus Senat начнут поставлять первым частным заказчикам в мае Авто, 11:46 Почему нужно отвечать на хорошие отзывы и не спешить с ответом на негатив Pro, 11:44 Как планировать командировки без штрафов за отмену билетов РБК и Smartway, 11:44
Бизнес ,  
0 

Санкт-Петербургская биржа начала торги бондами Telegram

Санкт-Петербургская биржа начала торги еврооблигациями Telegram. Ранее компания провела размещение своих бондов на внебиржевом рынке. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, от их продажи удалось привлечь более $1 млрд
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Квалифицированные инвесторы с 26 марта получили возможность торговать на Санкт-Петербургской бирже еврооблигациями компании Telegram. Об этом РБК сообщили в пресс-службе биржевой площадки.

«Доступ реализован через расчетно-клиринговую инфраструктуру дочерней НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ», являющуюся центральным контрагентом, все сделки будут заключаться и рассчитываться с ее участием», — сказали там.

Торги будут проходить в долларах США с расчетами Т+2, номинал бумаги — $1 тыс., сообщил представитель биржи «Коммерсанту». Торги будут проводиться с 10:00 до 18:40 мск.

РБК направил запрос Telegram.

Арабский фонд объяснил инвестиции РФПИ в Telegram
Бизнес
Фото:Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg

12 марта Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, размещение прошло по цене номинала, минимальный лот для участия составлял $500 тыс., рассказали источники РБК. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения.

По словам основателя мессенджера Павла Дурова, от продажи бондов удалось привлечь более $1 млрд. Среди прочих в Telegram вложились два инвестиционных фонда из Абу-Даби — Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners. Они сообщили, что приобрели пятилетние конвертируемые облигации компании на $75 млн каждая.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Байден обещал $2 трлн на «зеленую» энергетику. Какие акции ждет взлет? Обязательная маркировка становится все масштабнее: планы на 2021 год Как переписка в мессенджерах может стать доказательством в суде

Помимо этого об инвестициях в Telegram сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 23 марта он приобрел миноритарный пакет в инвестициях Mubadala в облигации Telegram. Вице-президент Telegram Илья Перекопский, комментируя эти данные, сообщил, что сделка по размещению облигаций была полностью закрыта 22 марта, а вторичный рынок — вне контроля компании.

Авторы
Павел Казарновский Павел Казарновский, Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Владислав Скобелев
Telegram биржа евробонды
Материалы по теме
В Кремле сообщили об отношении к инвестициям РФПИ в Telegram
Бизнес
Арабский фонд объяснил инвестиции РФПИ в Telegram
Бизнес
Telegram опроверг заявление РФПИ об инвестициях в мессенджер
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter