Санкт-Петербургская биржа начала торги бондами Telegram

Санкт-Петербургская биржа начала торги еврооблигациями Telegram. Ранее компания провела размещение своих бондов на внебиржевом рынке. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, от их продажи удалось привлечь более $1 млрд

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Квалифицированные инвесторы с 26 марта получили возможность торговать на Санкт-Петербургской бирже еврооблигациями компании Telegram. Об этом РБК сообщили в пресс-службе биржевой площадки.

«Доступ реализован через расчетно-клиринговую инфраструктуру дочерней НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ», являющуюся центральным контрагентом, все сделки будут заключаться и рассчитываться с ее участием», — сказали там.

Торги будут проходить в долларах США с расчетами Т+2, номинал бумаги — $1 тыс., сообщил представитель биржи «Коммерсанту». Торги будут проводиться с 10:00 до 18:40 мск.

РБК направил запрос Telegram.