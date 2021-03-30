Счетная палата раскритиковала Росрыболовство за крабовые аукционы

Аукционы, на которых впервые за много лет были разыграны квоты на вылов краба, не сделали промысел более конкурентным. Новых игроков на торгах почти не было, стоимость лотов была занижена в десятки раз, констатирует Счетная палата

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Комплекс мероприятий по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса в 2018–2020 годах не позволил исключить условия для монополизации рынка добычи крабов, следует из доклада Счетной палаты, проверившей деятельность Росрыболовства в 2018–2020 годах. Аудитор Андрей Батуркин, в частности, изучал, как подведомственное Минсельхозу федеральное агентство провело аукционы по распределению квот на добычу крабов, как формировалась начальная цена и как Росрыболовство выполняло полномочия главного администратора доходов федерального бюджета. РБК ознакомился с отчетом.

Что такое крабовые аукционы Реформа крабового промысла прошла в России в 2017–2019 годах. Государство отказалось от прежнего, так называемого исторического принципа распределения квот на вылов краба, когда рыбодобывающие компании выкупали квоту на десять лет, а затем продлевали ее бесплатно. Рассмотреть возможность изменения этого порядка поручал президент Владимир Путин, после того как осенью 2017 года ему поступило письмо с таким предложением. Крабы — наиболее ликвидный для рыбопромышленников ресурс, и государство может получить дополнительные доходы, если выставит квоты на его добычу на аукционы, указывал автор письма, чье имя публично не называлось. Участники рынка считали инициатором Русскую рыбопромышленную компанию Глеба Франка. В самой компании это опровергали. Аукционы могут не только дать дополнительный доход государству, но и позволят зайти на рынок новым игрокам, перечислял их плюсы руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. За проведение аукционов выступала и ФАС: предложение распределять 50% квот по добыче краба через аукционы содержалось в «дорожной карте» по развитию конкуренции в российской экономике на 2019–2020 годы. В августе 2018 года «дорожную карту» одобрил тогдашний премьер Дмитрий Медведев: в ней указывалось, что аукционы создадут условия для входа на рынок добычи крабов новых игроков. Победители аукционов получали долю квоты на ближайшие 15 лет с обязательством построить в течение пяти лет краболовное судно. Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, их организатором выступало Росрыболовство. На торгах было реализовано 35 лотов, на продаже которых государство заработало 142,4 млрд руб. Самыми активными участниками торгов стали структуры Глеба Франка, которые купили квоты на добычу крабов более чем на 38 млрд руб. Накануне проведения аукционов, в 2018 году, Франк создал компанию «Русский краб» — она специализируется исключительно на добыче краба. Ей, как указано на сайте, принадлежит крупнейший среди российских крабодобывающих компаний флот — сегодня это 20 судов. РБК направил запрос в РРПК и «Русский краб».

На прошедших в 2019–2020 годах аукционах не были созданы условия для выхода на рынок новых участников, указывает по итогам проверки Счетная палата. Победителями торгов стали организации, у которых уже были квоты на добычу крабов в промышленных целях, при этом лоты были реализованы взаимозависимым юрлицам, констатирует Батуркин.

Количество игроков на крабовом рынке, по данным Счетной палаты, выросло незначительно: если в 2018–2019 годах право на добычу краба, по данным Государственного рыбохозяйственного реестра и отраслевой системы мониторинга, имели 94 компании, то в 2020-м их число выросло лишь до 105.