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Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ

Стокгольмский арбитраж утвердил новую формулу расчета цены на российский газ, согласно которой «Газпром» обязан вернуть польской компании PGNiG около $1,5 млрд
Газпром GAZP ₽176,44 +1,11% Купить
Фото: Katarina Stoltz / Reuters

Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.

«Арбитражный суд рассмотрел доводы PGNiG и подтвердил, что цена на газ по Ямальскому контракту была нерыночной и завышенной», — заявили в PGNiG.

Теперь польская компания будет платить «Газпрому» за топливо по новой формуле расчета цены, «которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке». Решение суда коснется поставок с 1 ноября 2014 года, то есть с того дня, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены, говорится в сообщении компании.

По утверждению PGNiG, «Газпром» будет обязан вернуть ей около $1,5 млрд, то есть «разницу между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной PGNiG с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года».

В пресс-службе компании «Газпром экспорт» РБК подтвердили получение решения Стокгольмского арбитража. «В настоящее время мы изучаем данное решение. Пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно», — отметили в ней.

Польша объявила о расторжении Ямальского контракта с «Газпромом»
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В 2012 году PGNiG и «Газпром» договорились о снижении цены на долгосрочные поставки газа на 15%, что позволило польской компании сохранить около $940 млн в год. Через четыре года польская компания подала иск в суд к «Газпрому» и «Газпром экспорту», вновь потребовав снизить стоимость газа, и Стокгольмский арбитраж требования Варшавы поддержал.

Как пояснили в суде, «Газпром» в течение долгого времени отказывался менять цену, и в итоге поставляемый с Ямала газ оказался намного дороже топлива на европейских рынках. В PGNiG тогда сообщили, что ждут от российской компании снижения стоимости до рыночной, но «Газпром» трактовал решение арбитража иначе. По его версии, в снижении цены на газ суд Варшаве отказал, признав за ней только потенциальное право требовать скидки.

Польша отчиталась о снижении зависимости от российского газа
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Кроме того, Польша начала снижать зависимость от российского поставщика. В 2017 году доля российского газа на ее рынке равнялась 77%. В следующем году Варшава на 60% увеличила импорт газа, снизив зависимость от топлива из России на 2%, а с декабря 2022 года Польша и вовсе откажется от закупок природного газа в России по Ямальскому контракту.

Авторы: Тимофей Дзядко, Виктория Полякова
Теги: контракт, «Газпром», Польша, PGNiG, природный газ
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