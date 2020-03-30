Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ

Стокгольмский арбитраж утвердил новую формулу расчета цены на российский газ, согласно которой «Газпром» обязан вернуть польской компании PGNiG около $1,5 млрд

Фото: Katarina Stoltz / Reuters

Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.

«Арбитражный суд рассмотрел доводы PGNiG и подтвердил, что цена на газ по Ямальскому контракту была нерыночной и завышенной», — заявили в PGNiG.

Теперь польская компания будет платить «Газпрому» за топливо по новой формуле расчета цены, «которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке». Решение суда коснется поставок с 1 ноября 2014 года, то есть с того дня, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены, говорится в сообщении компании.

По утверждению PGNiG, «Газпром» будет обязан вернуть ей около $1,5 млрд, то есть «разницу между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной PGNiG с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года».

В пресс-службе компании «Газпром экспорт» РБК подтвердили получение решения Стокгольмского арбитража. «В настоящее время мы изучаем данное решение. Пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно», — отметили в ней.