В кабмине уточнили, кому понадобятся «Госуслуги» для входа на маркетплейс

Разместить объявление на крупных сайтах по поиску работы, услуг или на маркетплейсах получится, только подтвердив свою личность через «Госуслуги»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Подтверждение через сервис «Госуслуги» потребуется для входа на сайты с объявлениями и маркетплейсы только тем, кто захочет разместить объявление, сообщили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Данные о таких пользователях будут скрыты. Но разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее. Также важно, что данная мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг», — сказано в сообщении.

«Госуслуги» не понадобятся для входа на маркетплейсы обычным покупателям, заверил замминистра связи Олег Качанов. «Мы не собираемся [делать] вход на Wildberries через «Госуслуги». Коллеги, мы точно не собираемся заставлять входить [туда так]», — сказал Качанов на «Саммите развития», передает ТАСС.

Ранее 30 января Forbes сообщил о планах правительства внести поправки в несколько законов, после чего на маркетплейсах и досках объявлений могут обязать регистрироваться через «Госуслуги», а банкам, операторам и интернет-магазинам запретить общаться с клиентами с помощью иностранных мессенджеров.

Речь идет в том числе о регистрации на сайтах по поиску работы, передаче сим-карт не ближайшим родственникам, а также обязательстве банков, операторов связи и интернет-магазинов добавить биометрию в качестве способа авторизации. Эти поправки проходят межведомственное согласование, писал Forbes.

Инициатива может привести к неприятным последствиям для бизнеса, считают в Ассоциации больших данных (АБД, объединяет МТС, «Яндекс», «Ростелеком», Сбербанк, ВТБ и другие). Там предполагают, что требование идентификации исключительно через «Госуслуги» приведет к общему падению конверсии на российских сервисах объявлений «как минимум на 50%». «Это существенно сократит количество пользователей и рекламные бюджеты, а значит, и возможности компаний по налоговым отчислениям в бюджет страны», — добавили в АБД в комментарии Forbes.

Григоренко прошлой осенью сообщал о подготовке законодательных мер против кибермошенничества, в соответствии с которыми россиянам «станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества».

В 2024 году почти половина (40%) преступлений совершена с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, год к году рост их числа составил 13,1%, а тяжких и особо тяжких составов в 2024-м среди них стало на 7,8% больше, докладывало МВД. Эти преступления заметно повлияли на рост общего числа тяжких и особо тяжких преступлений в этом году, подчеркивало ведомство.