 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

В кабмине уточнили, кому понадобятся «Госуслуги» для входа на маркетплейс

Разместить объявление на крупных сайтах по поиску работы, услуг или на маркетплейсах получится, только подтвердив свою личность через «Госуслуги»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Подтверждение через сервис «Госуслуги» потребуется для входа на сайты с объявлениями и маркетплейсы только тем, кто захочет разместить объявление, сообщили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Данные о таких пользователях будут скрыты. Но разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее. Также важно, что данная мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг», — сказано в сообщении.

«Госуслуги» не понадобятся для входа на маркетплейсы обычным покупателям, заверил замминистра связи Олег Качанов. «Мы не собираемся [делать] вход на Wildberries через «Госуслуги». Коллеги, мы точно не собираемся заставлять входить [туда так]», — сказал Качанов на «Саммите развития», передает ТАСС.

ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах
Бизнес
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее 30 января Forbes сообщил о планах правительства внести поправки в несколько законов, после чего на маркетплейсах и досках объявлений могут обязать регистрироваться через «Госуслуги», а банкам, операторам и интернет-магазинам запретить общаться с клиентами с помощью иностранных мессенджеров.

Речь идет в том числе о регистрации на сайтах по поиску работы, передаче сим-карт не ближайшим родственникам, а также обязательстве банков, операторов связи и интернет-магазинов добавить биометрию в качестве способа авторизации. Эти поправки проходят межведомственное согласование, писал Forbes.

Инициатива может привести к неприятным последствиям для бизнеса, считают в Ассоциации больших данных (АБД, объединяет МТС, «Яндекс», «Ростелеком», Сбербанк, ВТБ и другие). Там предполагают, что требование идентификации исключительно через «Госуслуги» приведет к общему падению конверсии на российских сервисах объявлений «как минимум на 50%». «Это существенно сократит количество пользователей и рекламные бюджеты, а значит, и возможности компаний по налоговым отчислениям в бюджет страны», — добавили в АБД в комментарии Forbes.

Бизнес рассказал о главных киберугрозах
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Григоренко прошлой осенью сообщал о подготовке законодательных мер против кибермошенничества, в соответствии с которыми россиянам «станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества».

В 2024 году почти половина (40%) преступлений совершена с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, год к году рост их числа составил 13,1%, а тяжких и особо тяжких составов в 2024-м среди них стало на 7,8% больше, докладывало МВД. Эти преступления заметно повлияли на рост общего числа тяжких и особо тяжких преступлений в этом году, подчеркивало ведомство.

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Доля выданных микрозаймов превысила рекорд 2022 года. Инфографика

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анна Балашова Анна Балашова
маркетплейс Минцифры Госуслуги Дмитрий Григоренко
Материалы по теме
Глава Wildberries заявила, что маркетплейс не переименуют в «Ягодки»
Бизнес
На «Госуслугах» начался прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы
Технологии и медиа
В МВД раскрыли две схемы мошенников для получения доступа к «Госуслугам»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
Военные командиры опровергли доводы следствия о вине генерала ПоповаОбщество, 15:00
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 14:55
Технологии, экология и человек: как устроены города будущегоТренды, 14:54
Задержанным в Тунисе россиянам дали адвоката и переводчикаОбщество, 14:53
Мишин назвал большой болью сообщения о гибели чемпионов мираСпорт, 14:46
Тренер подтвердил, что Волянская была на борту разбившегося самолетаСпорт, 14:37
Тарасова отреагировала на сообщения о гибели чемпионов мираСпорт, 14:36
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
ХАМАС освободил из заложников двух израильтян и пятерых тайцевПолитика, 14:34
Посольство назвало причину задержания 11 россиян в ТунисеПолитика, 14:28
Эксперт предположил, что экипаж Black Hawk не выполнил команду диспетчераОбщество, 14:23
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 14:22
Для этого не нужна степень MBA: простые практики управленияPro, 14:20
Минфин назвал замороженным вопрос об онлайн-продаже винаВино, 14:20
WSJ назвала высоту, на которой столкнулись самолет и Black Hawk в СШАОбщество, 14:15