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Власти предложили ввести регистрацию на маркетплейсах через «Госуслуги»

Forbes: власти предложили ввести регистрацию на маркетплейсах через «Госуслуги»
Кабмин подготовил поправки к законам, которые включают обязательную регистрацию на маркетплейсах, досках объявлений, сайтах по поиску работы через «Госуслуги», пишет Forbes. Меры анонсировали в качестве борьбы с мошенничеством
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На маркетплейсах и досках объявлений могут обязать регистрироваться через «Госуслуги», а банкам, операторам и интернет-магазинам запретить общаться с клиентами с помощью иностранных мессенджеров, пишет Forbes со ссылкой на поправки правительства в ряд законов, среди которых «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По данным издания, речь идет в том числе о регистрации на сайтах по поиску работы и предложениях услуг, передаче сим-карт не ближайшим родственникам, а также обязательстве банков, операторов связи и интернет-магазинов добавить биометрию в качестве способа авторизации. Сотрудники последних будут обязаны использовать в рабочих целях российские мессенджеры.

Forbes со ссылкой на источник пишет, что сейчас эти поправки проходят межведомственное согласование.

РБК обратился за комментарием в Минцифры и к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

В ноябре 2024 года Григоренко сообщил о подготовке правительством совместно с правоохранительными органами и Банком России законодательных мер против кибермошенничества. «Гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — говорил он. Тогда речь шла о порядка 30 мерах, в частности, удаленном запрете оформления кредитов через «Госуслуги» или приложения банков, обязательных правилах по идентификации пользователей и использовании «проверенных каналов связи» госорганами, финансовыми организациями и операторами связи.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости
Согласно данным Генпрокуратуры, за 11 месяцев 2024 года 85% всех мошенничеств (350 тыс.) было совершено с помощью информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, их количество выросло на 7,8%. В надзорном ведомстве отметили, что речь, в том числе, идет о подмене телефонных номеров и обмане граждан с электронными платежными средствами. В МВД оценивали ущерб от дистанционных хищений за тот же период в 168 млрд руб.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Анна Балашова
Россия маркетплейс рекламное объявление мошенничество Госуслуги
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