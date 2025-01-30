Власти предложили ввести регистрацию на маркетплейсах через «Госуслуги»

Кабмин подготовил поправки к законам, которые включают обязательную регистрацию на маркетплейсах, досках объявлений, сайтах по поиску работы через «Госуслуги», пишет Forbes. Меры анонсировали в качестве борьбы с мошенничеством

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На маркетплейсах и досках объявлений могут обязать регистрироваться через «Госуслуги», а банкам, операторам и интернет-магазинам запретить общаться с клиентами с помощью иностранных мессенджеров, пишет Forbes со ссылкой на поправки правительства в ряд законов, среди которых «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По данным издания, речь идет в том числе о регистрации на сайтах по поиску работы и предложениях услуг, передаче сим-карт не ближайшим родственникам, а также обязательстве банков, операторов связи и интернет-магазинов добавить биометрию в качестве способа авторизации. Сотрудники последних будут обязаны использовать в рабочих целях российские мессенджеры.

Forbes со ссылкой на источник пишет, что сейчас эти поправки проходят межведомственное согласование.

РБК обратился за комментарием в Минцифры и к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

В ноябре 2024 года Григоренко сообщил о подготовке правительством совместно с правоохранительными органами и Банком России законодательных мер против кибермошенничества. «Гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — говорил он. Тогда речь шла о порядка 30 мерах, в частности, удаленном запрете оформления кредитов через «Госуслуги» или приложения банков, обязательных правилах по идентификации пользователей и использовании «проверенных каналов связи» госорганами, финансовыми организациями и операторами связи.

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