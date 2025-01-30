ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах
Продавцы наушников на маркетплейсах сговорились для синхронного увеличения цен и действий против конкурентов, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
«Проведенный анализ подтвердил взаимосвязь между общей динамикой цен на наушники на маркетплейсах и действиями картеля», — сказано в сообщении.
Всего в сговоре участвовали 27 компаний, их признали нарушившими антимонопольное законодательство. Один ответчик признался в содеянном, ФАС допустила его освобождение от административного штрафа.
О создании картеля недобросовестными продавцами на маркетплейсах ФАС сообщила прошлой весной. Ведомство выяснило, что с октября 2023 года по февраль 2024 года продавцы в общем чате в одном из мессенджеров договаривались о поддержании цен на беспроводные наушники для борьбы с конкурентами, синхронно поднимали стоимость аксессуаров, контролировали соблюдение договоренностей и обсуждали применение санкций в отношении тех, кто не поддержал сговор.
По данным ФАС, продавцы выкупали товары у добросовестных конкурентов, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, откуда товар никто не забирал, по истечении срока хранения наушники возвращались продавцам. Кроме того, они занижали рейтинги конкурентов на маркетплейсах с помощью негативных отзывов.
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