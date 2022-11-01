Арбитражный суд арестовал средства российской «дочки» Hyundai

Иск был подан компанией «СтройТехИмпорт», которая потребовала взыскать с «дочки» Hyundai около 16 млн руб. задолженности по одному из договоров о строительстве завода. Суд удовлетворил требования и наложил арест на данную сумму

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил обеспечительные меры на средства российской «дочки» Hyundai — ООО «Хендэ Инжиниринг Рус» — после поступившего в отношении компании от петербургской строительной компании «СтройТехИмпорт» иска, следует из картотеки суда.

В материалах дела сказано, что «СтройТехИмпорт» в конце прошлого года решил взыскать с «дочки» Hyundai около 16 млн руб. — задолженность по одному из договоров о строительстве завода, а также проценты за уклонение от уплаты требуемой суммы. Суд посчитал обоснованными опасения истца относительно того, что компания может уйти из России.

«17.10.2022 в средствах массовой информации, в том числе агентством «Reuters»опубликована информация об уходе компании Hyundai с российского рынка, продаже заводов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. В публикации приводится сравнение с уже свершившимися фактами такого же ухода компаний Nissan и Renault <...> Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о высокой доле вероятности исполнения решения суда в будущем в случае непринятия обеспечительных мер», — говорится в обосновании решения.

Исходя из этого суд постановил наложить арест на денежные средства «Хендэ Инжиниринг Рус» в сумме заявленных исковых требований на 15 850 365 58 руб.

Производство на автомобильных заводах Nissan, Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге было приостановлено в марте после начала российской спецоперации на Украине. Причиной стали западные санкции и нехватка комплектующих нехватка комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода — более 200 тыс. автомобилей в год.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре 2022 года компания Hyundai продала в России 3888 новых автомобилей. Это на 71% ниже показателей за аналогичный период 2021 года.