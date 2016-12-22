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Reuters назвал автора схемы по возврату денег элит в Россию через бонды
Бизнес, 12:17
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Reuters назвал автора схемы по возврату денег элит в Россию через бонды
Автором идеи выпуска специальных бондов для возвращения в страну капитала российского бизнеса оказался владелец группы ЕСН Григорий Березкин, узнало агентство Reuters. Спрос на финансовый инструмент уже составляет около $3 млрд
Григорий Березкин (Фото: Дмитрий Смирнов для РБК)

О том, что автором идеи выпуска специальных бондов для репатриации капитала был именно Березкин, Reuters сообщает со ссылкой на три источника — двух собеседников в Минфине и одного — в банке с госучастием. Эту информацию газете «Ведомости» также подтвердил федеральный чиновник.

Идея специальных бондов для возвращения капитала состоит в следующем: Минфин должен выпустить бонды в иностранной валюте, которые будут иметь доходность выше банковских ставок, а их держателям можно будет сохранять анонимность.

По словам источника Reuters в госбанке, Березкин предложил идею Путину на встрече президента с представителями крупного бизнеса в конце сентября. Сам Березкин заявил агентству, что автор идеи — Минфин. «Это их работа, и они молодцы, что они ищут разные способы привлечения инвестиций. Сейчас весь мир конкурирует за капитал, и то, что Минфин делает шаги в эту сторону, подчеркиваю, по своей инициативе — это колоссальный плюс», — сказал он. Березкин не дал однозначного ответа на вопрос, будет ли он сам покупать облигации, заявив, что «будет изучать проспект эмиссии».

Пресс-служба Минфина заявила Reuters, что механизм выпуска спецбондов — шаг навстречу обращениям бизнесменов. Источник в Минфине утверждает, что новые облигации чиновники прозвали «березками».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев.

Два осведомленных источника Reuters, один из которых работает в крупном российском банке, сообщили, что первоначальный объем заявок на бонды составлял $200 млн., однако сейчас спрос увеличился примерно до $3 млрд.

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В начале декабря Reuters впервые сообщил об обсуждении выпуска спецбондов, однако автора идеи тогда не называл. Агентство отмечало, что к такой инициативе представителей бизнеса могли подтолкнуть опасения, связанные с расширением американских санкций. До февраля 2018 года администрация США (Минфин, разведка, Госдепартамент) должны будут представить конгрессу отчет о российских бизнесменах, которые связаны с Кремлем, президентом Владимиром Путиным и его окружением. Те бизнесмены, которые попадут в список, становятся потенциальными целями новых санкций Вашингтона. Источники «Ведомостей» и РБК говорили, что идея на уровне обсуждений не встретила одобрения Минфина.

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21 декабря на встрече с крупным бизнесом Путин сообщил, что поручил уже с 2018 года обеспечить выпуск облигаций для возвращения капиталов в Россию. Президент отметил, что предприниматели в сентябре сами попросили о создании удобных механизмов для репатриации капиталов.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что новые евробонды будут выпускаться через российскую инфраструктуру — плановый объем выпуска евробондов в 2018 году увеличится за счет сокращения внутренних заимствований. Законом о бюджете сейчас предусмотрен выпуск евробондов на сумму до 3 млрд руб. Евробонды для возвращения капитала, по словам Силуанова, будут «обычным инструментом» — приоритет будет отдан российским инвесторам, но часть продадут квалифицированным иностранным инвесторам.

Выпуск облигаций для возвращения капиталов — не единственная мера, использованием которой власти планируют привлечь деньги российского бизнеса в Россию. Путин на встрече с бизнесменами 21 декабря рассказал, что планируется расширить линейку финансовых инструментов для долгосрочных крупных кредитов, а также совершенствовать правовой режим контролируемых иностранных компаний. Еще одна мера — возобновление амнистии выведенных из России капиталов. Амнистия действовала год, до лета 2016 года, ей воспользовались 2,5 тыс. человек. Бизнесмены могли сообщить в налоговые органы о своем имуществе и счетах за пределами России в обмен на освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности.

Точных данных о том, сколько денег россияне держат за границей, нет — оценки варьируются от $200 млн до $1 трлн.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: евробонды , Григорий Березкин
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