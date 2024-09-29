Агрегаторы заявили о риске снижения турпотока из-за лимита для рассрочки

Ассоциация туристических агрегаторов попросила Госдуму не ограничивать рассрочку для покупателей лимитом в 15 тыс. руб. Это может снизить доступность отдыха для потребителей, так как средний чек путешествия выше

Фото: Катерина Садовски для РБК

Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ) предупредила о риске снижения доступности отдыха из-за законопроекта об ограничении лимита бесплатной рассрочки для сервисов BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»). С просьбой пересмотреть лимит в 15 тыс. руб. для сервисов, которые позволяют потребителям оплачивать товары и услуги частями без переплат процентов, АТАГ обратилась к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Копия письма, направленного 25 сентября, есть в распоряжении РБК. В АТАГ подтвердили его отправку.

Законопроект с предложением ввести лимит 15 тыс. руб. по одному договору для приобретения товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю был внесен в Госдуму в начале августа. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 декабря 2025 года. В случае превышения этого порога оператор рассрочки будет обязан передавать информацию о сделке в Бюро кредитных историй (БКИ), по аналогии с обычными кредитами.

В письме АТАГ (среди ее членов — сервисы МТС Travel, Ostrovok, Tutu.ru, «Яндекс Путешествия», а также «Авиасейлс», «Авито» и «Т-Банк») обращают внимание, что введение такого лимита существенно сократит возможности использовать этот метод оплаты в сегменте путешествий, где средние чеки в несколько раз выше.

На путешествие по России туристы, по оценкам ассоциации, тратят в среднем 150 тыс. руб. на двоих или в составе семьи, в том числе многодетной. «Многие из них сейчас не могут оплатить стоимость поездки сразу — им приходится либо откладывать отдых, либо брать кредиты и займы», — объясняют в пресс-службе АТАГ. Предложенное депутатами ограничение сервисов оплаты в рассрочку лимитом в 15 тыс. руб. существенно снизит доступность путешествий для широких слоев населения и коснется многодетных семей, считают в ассоциации.

Развитие внутреннего туризма — одна из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным перед правительством, напоминают в АТАГ: согласно его поручению, к 2030 году число туристических поездок по России должно увеличиться до 140 млн. Для сравнения, в 2023 году число турпоездок по России составило 78 млн, сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Туристические агрегаторы признают необходимость повышать уровень защиты прав потребителей, пользующихся сервисами рассрочки, но просят установить лимиты на выгодных и комфортных условиях для потребителей, а также финансовых организаций, предоставляющих подобный сервис. Также АТАГ указывает и на некоторые «избыточные» требования, создающие дополнительную операционную нагрузку и усложняющие взаимодействие с покупателями — например, обязанность продавца предоставлять потребителю копии документов. «В условиях цифровой среды, где основные взаимодействия происходят онлайн, такие требования могут замедлить процессы, повысить расходы участников рынка», — говорится в письме.

«Просим поручить рассмотреть предложения отраслевого сообщества и учесть их в тексте законопроекта», — сказано в обращении АТАГ к Аксакову. Сам Аксаков сообщил РБК, что письма от АТАГ еще не видел, но аналогичные просьбы есть и от других участников рынка. «Нам поступают обращения от разных организаций. Лимит скорее всего увеличим до 60 тыс. рублей», — заявил РБК председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Ранее о том, что введение лимита на бесплатную рассрочку в 15 тыс. руб. для BNPL-сервисов негативно скажется на покупках техники для потребителей, предупреждала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Введение указанного лимита бесплатной рассрочки ограничит покупки не только бытовой техники, мебели, образовательных и туристических услуг, но даже значительной части одежды и обуви, отмечала ассоциация. АКИТ также попросила комитет Госдумы по финансовому рынку не устанавливать лимит для бесплатной рассрочки.

Законопроект ранее раскритиковали банки, предложившие ограничить бесплатную рассрочку более высоким порогом в 60 тыс. руб. Лимит 15 тыс. руб. охватывает лишь треть всех покупок с использованием BNPL-сервисов — по разным оценкам, от 28 до 35%, указывал вице-президент Ассоциации банков России Сергей Клименко. При ключевой ставке 19% реальный охват товаров и услуг к декабрю 2027 года снизится вдвое, прогнозировал он. «Этот платежный метод будет доступен лишь для 15–20% текущей номенклатуры, что в свою очередь сделает его бессмысленным для продавцов, снизит ценовую доступность товаров и услуг для потребителя и выдавит потребителя в зону МФО-займов (от микрофинансовых организаций. — РБК). По оценке банков, на столь коротком временном интервале и размере чека нет кредитного бизнеса», — объяснял Клименко.